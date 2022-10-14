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Uyuşturucudan 2 tutuklu

14 Ekim 2022 Cuma 12:00
Uyuşturucudan 2 tutuklu

Gemikonağı’nda dün M.M.A.M.’nin (E-24) evinde polis tarafından yapılan aramada, bir öğütücü ve içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

M.M.A.M ve mesele ile olduğu tespit edilen M.U.T.(E-23) tutuklandı.

-Sahte belge düzenleyerek Hollanda vizesi aldılar

Lefkoşa’da Ağustos-Eylül aylarında M.Z.M.(E-26), M.S.(E-31) ve H.M.N.’nin (E-41) vize alıp Hollanda’ya gidebilmek amacıyla, ziyarete iş yerinin bir itirazı olmadığı ve gelir durumlarının iyi olduğu yönünde, iş yeri adına sahte olarak düzenledikleri bir belgeyi, iş yerinin kaşesiyle mühürledikten sonra ilgili konsolosluğa verip tedavüle sürmek suretiyle sahte davranışla kayıt temin ettikleri ve Hollanda vizesi aldıkları tespit edildi.

M.Z.M tespit edilerek tutuklanırken diğer zanlıların arandığı bildirildi.

-Girne’de hırsızlık

Girne’de 4 Ekim tarihinde Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otele ait otopark alanında elektrik sayacının sigortası yerinden sökülüp çalındıktan sonra, otopark alanını görüntüleyen dört kameraya ait bağlantı kabloları kesilerek kasti hasara uğratıldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.M.Ç.(E-35) tutuklandı.

-Gümrüksüz mal tasarrufu

Lefkoşa’da dün Ö.A.’nın (E-48) GKRY bölgesinden satın aldığı 25 kilo 830 gram ağırlığındaki eti, gümrüğe beyan etmeden Metehan Sınır Kapısından KKTC’ye geçirdiği tespit edilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri dün ve bugün 20:00-00:00 saatleri arasında, sorumluluk sahalarında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

 Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kafeler, barlar, restoranlar, marketler, gece kulüpleri, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 18 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 7 kişi tesit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

 Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, bin 563 araç sürücüsü kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 375 araç sürücüsü rapor edilip aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 8 araç ise trafikten men edildi.

Girne’deki denetimler kapsamında kumarhanelere girmeleri ve bulunmaları yasak olan 38 kişi tesit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 200 araç sürücüsü kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 348 araç sürücüsü rapor edilip aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan dolayı 20 araç ise trafikten men edilirken, aracında tecavüzi alet (ahşap sopa) bulundurduğu tespit edilen bir araç sürücüsü aleyhinde yasal işleme gidildi.

Güzelyurt’ta yapılan denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, bin 340 araç sürücüsü kontrol edilip suç işlediği tespit edilen 346 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç trafikten men edildi.

(GÖZ/ŞEB)


 

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Son Güncelleme: 14.10.2022 13:38
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