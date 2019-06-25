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Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası Etkinlikleri Yarın Başlıyor

  “ALO 1191 BAĞIMLILIK DANIŞMA VE DESTEK HATTI” YARIN BAŞBAKAN ERSİN TATAR TARAFINDAN AÇILIYOR 

Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası Etkinlikleri Yarın Başlıyor

  “ALO 1191 BAĞIMLILIK DANIŞMA VE DESTEK HATTI” YARIN BAŞBAKAN ERSİN TATAR TARAFINDAN AÇILIYOR 

25 Haziran 2019 Salı 14:08
Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası Etkinlikleri Yarın Başlıyor

  “ALO 1191 BAĞIMLILIK DANIŞMA VE DESTEK HATTI” YARIN BAŞBAKAN ERSİN TATAR TARAFINDAN AÇILIYOR 

Lefkoşa, 25 Haziran 19 (.): Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Haftası çerçevesinde düzenlediği Uyuşturucu ile Mücadele Haftası 2019 etkinlikleri yarın başlıyor.

Uyuşturucu ile Mücadele Haftası, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bünyesinde hizmete girecek olan “ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı”nın açılışı ile  başlayacak. 

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Başbakan Ersin Tatar tarafından saat  11.00’de düzenlenecek  törenle açılacak olan “ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı”nda 4 tane klinik psikolog görev yapacak.

“ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı”nın hizmete girmesiyle önleme ve destek çalışmaları çerçevesinde en büyük adımlardan bir tanesini daha hayata geçmiş olacak.

“ALO 1191”, sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile ilgili danışma ve destek  hizmetlerinin doğrudan verildiği bir merkez olacak. ‘ALO 1191’ tamamen etik kurallar ve gizlilik çerçevesinde kişiye uygun gerekli yönlendirmelerin yapıldığı vatandaşların bağımlılıklar ile mücadeledeki  bilinç ve farkındalık düzeylerinin artırılmasını hedefleyen bir merkez olarak hizmet verecek.

(HÖ)                     ETKİNLİK PROGRAMI EKTEDİR
 

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