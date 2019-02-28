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Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Ve Haksen Kişisel Gelişim Seferberliği Projesi Çerçevesinde Yarın Seminer Düzenliyor

KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK SEMİNER HALKA DA AÇIK OLACAK

Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Ve Haksen Kişisel Gelişim Seferberliği Projesi Çerçevesinde Yarın Seminer Düzenliyor

KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK SEMİNER HALKA DA AÇIK OLACAK

28 Şubat 2019 Perşembe 14:47
Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Ve Haksen Kişisel Gelişim Seferberliği Projesi Çerçevesinde Yarın Seminer Düzenliyor

KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK SEMİNER HALKA DA AÇIK OLACAK

Lefkoşa, 28 Şubat 19 : Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Swiss Acedemy ve MyEduco ile işbirliğinde sürdürdüğü Kişisel Gelişim Seferberliği eğitim çalışmaları devam ediyor.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, “Bilinçli Birey Güçlü Toplum” sloganı ile, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini, anne babaları ve toplumun tüm katmanlarını içine alacak şekilde planlanmış olan “Kişisel Gelişim Seferberliği” Projesi çerçevesinde bu kez Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) ile işbirliğinde kamu görevlilerine yönelik olarak eğitim semineri düzenleniyor.

YDÜ Sağlık Bilimleri Konferans Salonu’nda yarın saat 14.00’te başlayacak olan seminer, uluslararası 26 ödülü bulunan Obama’nın eski Raportörü Psikanalist ve Beden Dili Uzmanı Riccon İlhan Doğan ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi Marziye İlhan tarafından verilecek.
Seminerin halka açık olduğu belirtildi.
(SEL) FOTOĞRAFLI

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