Uyuşturucu İle Mücadele Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek

BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU VE ALSANCAK BELEDİYESİ’NİN İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENECEK ETKİNLİKLERE ÇOK SAYIDA ÖRGÜT DESTEK VERECEK

26 HAZİRAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE GÜNÜ’NDE “ALO 1191 BAĞIMLILIK DANIŞMA VE DESTEK HATTI”NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Lefkoşa, 21 Haziran 19 : Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu'nun geleneksel hale getirdiği Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Haftası etkinlikleri 26 Haziran-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu yıl ev sahipliğini Alsancak Belediyesi’nin üstlendiği ve birçok sivil toplum örgütünün destek verdiği Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Haftası etkinlikleriyle ilgili basın toplantısı, bugün Alsancak Belediye Binası’nda gerçekleştirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Su Sporları Federasyonu Başkan Ender Yeşilyurt, KKTC Off-Road Derneği Başkanı Coşkun Bundak, Biyologlar Derneği Genel Sekreteri Gizem Mulla, Doğa İzcileri Genel Sekreteri Arzu Konuksal, Gaamana Danışmanlık ve Koçluk Merkezi Direktörü İpek Kabidan, Heaven Surf House Temsilcisi Zeynep Demirel, Ogga Team’s Temsilcileri Mertcan Şöföroğlu, Mustafa Şöföroğlu ve Afrodizyak Organizasyon Direktörü Umut Madenoğlu hazır bulundu.

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirdikleri Uyuşturucu ile Mücadele Haftası etkinlikleri toplumun en fazla ihtiyacı olan güçlü bir işbirliği çerçevesinde gerçekleştirecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliklere ev sahipliğini üstlenen Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve ekibine teşekkür eden Hasan Karaokçu, bu yıl en güçlü iyileştirici güç olan doğa sevgisini ön plana çıkaracak etkinlikleri planladıklarını anlattı.

Ana sloganlarını “Doğayı Hisset” olarak belirlediklerini açıklayan Karaokçu, “Doğa kampları, yüzme, balık avlama, doğada meditasyon, doğada çocuk oyunları, 7’den 70’e herkesin katılabileceği Doğa Koşusu , “Doğayı Hisset Off-Road Sürüşü” ve Slalom Yarışı olmak üzere muhteşem bir etkinlik dizisi ile Uyuşturucu ile Mücadele Haftası’na hazırlandık. Başta Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak Park ekibi ve mücadelemizde bizlerle birlikte olan türm örgüt ve gönüllülerimize teşekkürlerimi sunarım” dedi.

FIRAT ATASER

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de yaptığı konuşmada, ülkedeki uyuşturucu sorununun geldiği noktada, tüm kurum ve kuruluşların Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun mücadelesine destek vermesi gerektiği inancında olduklarını vurguladı.

Bu çerçevede her zaman verimli bir işbirliği içerisinde oldukları Komisyonun bu yıl düzenlediği “Uyuşturucu ile Mücadele Haftası”na ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Ataser, tüm vatandaşları uyuşturucu ile mücadelede güçlü bir ses vermek adına Alsancak Park’ta gerçekleştirilecek olan bir birinden güzel etkinliklere davet etti.

Ataser, bundan sonraki dönemde de Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Örgüt temsilcileri de yaptıkları konuşmalarda, böylesi hassas bir mücadelede Başbakanlık Uyuşturucu ile Mğcadele Komisyonu’na destek vermekten, toplumsal farkındalığın yükseltilmesi, çocukları ve gençleri güzel alışkanlıklara yönlendirme adına katkı yapmaktan gurur duyduklarını vurguladılar.

UYUŞTURUCU KULLANIMI VE KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE HAFTASI ETKİNLİK PROGRAMI

26 HAZİRAN 2019

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı’nın açılışı.

27 HAZİRAN 2019

“Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Ligi” ve “Tut Elimi Projesi” Ödül ve Gala Gecesi. Yer: Lefkoşa Paradise Park, saat: 20:00

28-30 HAZİRAN 2019

Yedidalga “Doğayı Hisset Gençlik Kampı”

Yer: Yedidalga Heaven Surf House

Süre: 3 Günlük eğitim amaçlı kamp

29 HAZİRAN 2019

ETKİNLİK 1:

Kuzey Kıbrıs Su Sporlar Federasyonu ile işbirliğinde “Yaşama Sporla Bağlan Ferdi Yüzme Şampiyonası ve Yüzme Şenliği”

Yer: Atatürk Spor Kompleksi Yüzme Havuzu, süre: 29-30 HAZİRAN 2019

ETKİNLİK 2

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Kurumu “Kontrol Bende” Slalom Yarışı

Yer: Lefkoşa Cemsa Karting Tesisleri



ETKİNLİK 3Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Değirmenlik Belediyesi öncülüğünde Çocuk futbol takımlarının katılacağı “Yaşama Sporla Bağlan” Futbol TurnuvasıYer: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı – Cihangir Stadı

ETKİNLİK 4

“Doğayı Hisset” Şöleni

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Alsancak Belediyesi, Alsancak Park, Atletizm Federasyonu, Doğa İzcileri Derneği Biyologlar Derneği, Fizyoterapistler Birliği ve Afrodizyak Organizasyon’la işbirliğiyle “Doğayı Hisset Şöleni”

Yer: Alsancak Park

Saat: 18:30 – 22:00

“DOĞAYI HİSSET ŞÖLENİ” ETKİNLİK PROGRAMI

Yer:Alsancak Park

18:30 – Açılış Konuşmaları

19:00-19:30 – Biyologlar Derneği Önderliğinde; Alsancak Park Ormanı’nda çocuklara yönelik Ödüllü Hazine Avı Yarışması

19:30-21:15 – Fizyoterapistler Derneği önderliğinde; Tai Chi (20dk), Chi Gong (20dk), Body Awareness (20dk) ve Gün Batımı Yoga (45dk)

Yer: Alsancak Park Çim Alan

20:00-20:30 – Satranç Gösterisi

Yer: Alsancak Park Çim Alan

20:30-21:30 – “Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” sloganı ile Halat, ip atlama, yakan top, çuval yarışı, yumurta taşıma vb..

Yer: Alsancak Park Çim Alan

21:00-21:30 – 7’den 70’e herkesin katılabileceği “Engelleri Sevgi ile Aşıyoruz” sloganıyla Parka Meydan Oku Yarışması

Yer:Yürüyüş Parkuru

21:30-22:00 – Mini Konser

Yer:Alsancak Park Çim Alan

22:00 – Ödül Töreni ve Kapanış

Yer:Alsancak Park Çim Alan

30 HAZİRAN 2019

ETKİNLİK 1

“Ogga Team’s” önderliğinde çocukların da katılımıyla ‘Denizde Doğayı Hisset’ etkinliği

Yer: Girne Shayna Beach Club Bölgesi, saat: 07:00-10:00

ETKİNLİK 2

Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği ile işbirliğinde “Doğayı Hisset Off-Road Sürüşü”

Yer: Çıkış: Lefkoşa Surlariçi – Final: Taşkent Doğa Parkı, saat: 10:00 – 14:00

(AK/HÖ) FOTOĞRAFLI

