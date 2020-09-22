banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1095
ALTIN
470.915
DOLAR
7.6361
STERLİN
9.8053
EURO
8.9585
Tatar 2. turda kimi destekleyecek?
Tatar 2. turda kimi destekleyecek?
Bir sağ lider ilk defa bunu söylüyor!
Bir sağ lider ilk defa...
Su tankerlerinin intikamı...
Su tankerlerinin intikamı...
Özersay’ın ikilemi cellatı olur mu?
Özersay’ın ikilemi cellatı olur mu?
banner376

Uyuşturucu zanlısı yabancı uyruklu şahsa 3 gün ek tutukluluk

Öğrenim görmek için geldiler, uzun süredir ikamet izinsiz kaldılar 18.9.20 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Gazimağusa’da Nijerya uyruklu Abubakar Halil (E-21)ve Hashim Hassan’ ın(E-24) kalmakta oldukları yurt odasında huzurlarında bir polis ekibi tarafından yapılan aramada, içerisinde kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet kapsül şeklinde hap ile yaklaşık 2,5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı ve suçüstü hali gereği her iki şahıs ile birlikte mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Nijerya uyruklu Zakaria Muhammad (E-23) de tutuklanmıştı.

22 Eylül 2020 Salı 16:32
Uyuşturucu zanlısı yabancı uyruklu şahsa 3 gün ek tutukluluk
banner337
banner351

Mağusa Haber Ajansı

Zanlılardan birisinin polis nezaretinde olduğu esnada sıcaklığının yükselmesi üzerine zanlılar hastaneye götürülerek kendilerine PCR testi yapılmış ve sonuçların çıkmaması nedeniyle 19.9.20 tarihinde yapılan tutukluluk duruşması gıyaplarında yapılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlıların PCR testi negatif çıkması sonucu bugün 22.9.20 tarihinde Kanunsuz Hint keneviri ve kokain tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri üçer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. PM Özdesoy şahadetinde, 18.9.20 tarihinde ikametgâhlarında uyuşturucu madde olduğuna dair alınan ihbar üzerine zanlıların kaldıkları yurt odasında bir polis ekibi tarafından arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada elbise dolabında elbiseler içerisine gizlenmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2,5 gr ağırlığında madde ve içerisinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 adet kapsül şeklinde hap bulunarak elbiselerle birlikte emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandığını söyledi.

banner341
Zanlı 1’ in 21.9.20 tarihinde mesele ile ilgili kabul yönünde gönüllü bir ifade verdiğini uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğuna dair beyanda bulunduğunu belirten PM Özdesoy, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanamadığına söyledi.

Öğrenci statüsü ile gelen zanlıların KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan muhaceret kontrolünde zanlı 1’ in 30.03.2019, zanlı 2’nin 30.09.2018 ve zanlı 3’ün 30.09.2019 tarihinde itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğine dikkat çeken tanık polis, serbest kalmaları halinde ayni suçu işlemeye devam edeceklerine vurgu yaptı.

Emarelerle ilgili uzman raporlarının henüz ellerine ulaşmadığı ve tahkikatın halen devam etmekte olduğuna değinen tanık polis, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhindeki tutukluluğun 8 gün daha uzatılmasını talep etti.

Savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar’ın talep edilen süreyi 3 gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denktaş: “Basının özgürce çalışabilmesinde devlet öncü olmalı”
Denktaş: “Basının özgürce çalışabilmesinde devlet öncü olmalı”
Girne Belediyesi, Kıb-tek Ve El-sen’e Karşı Açmış Olduğu Davada Ara Emri Aldı
Girne Belediyesi, Kıb-tek Ve El-sen’e Karşı Açmış Olduğu Davada Ara Emri Aldı
Süt Bedelleri Ödeniyor
Süt Bedelleri Ödeniyor
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu,  albank Heyetini Kabul Etti
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu,  albank Heyetini Kabul Etti
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den her öğrenciye eğitim için 6GB internet…
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den her öğrenciye eğitim için 6GB internet…
Dağman; “Doğu Akdeniz’de Barış, İstikrar, Huzur ve Güvenliğin Sağlanması İçin Türkiye Kararlılıkla Mücadelesini Sürdürüyor”
Dağman; “Doğu Akdeniz’de Barış, İstikrar, Huzur ve Güvenliğin Sağlanması İçin Türkiye Kararlılıkla Mücadelesini Sürdürüyor”
Girne Belediyesi KIB-TEK ve EL-SEN’e karşı açmış olduğu davada ara emri aldı
Girne Belediyesi KIB-TEK ve EL-SEN’e karşı açmış olduğu davada ara emri aldı
İş arayanlar ile işverenler "İŞBUL"da buluştu
İş arayanlar ile işverenler "İŞBUL"da buluştu
Mehmetçik İmar Planında Sona Doğru
Mehmetçik İmar Planında Sona Doğru
Merkezi Av Komisyonundan Avcı Eğitimi Almak İsteyen Kişilere Açıklama
Merkezi Av Komisyonundan Avcı Eğitimi Almak İsteyen Kişilere Açıklama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim