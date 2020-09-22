Uyuşturucu zanlısı yabancı uyruklu şahsa 3 gün ek tutukluluk

Mağusa Haber Ajansı

Zanlılardan birisinin polis nezaretinde olduğu esnada sıcaklığının yükselmesi üzerine zanlılar hastaneye götürülerek kendilerine PCR testi yapılmış ve sonuçların çıkmaması nedeniyle 19.9.20 tarihinde yapılan tutukluluk duruşması gıyaplarında yapılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlıların PCR testi negatif çıkması sonucu bugün 22.9.20 tarihinde Kanunsuz Hint keneviri ve kokain tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri üçer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. PM Özdesoy şahadetinde, 18.9.20 tarihinde ikametgâhlarında uyuşturucu madde olduğuna dair alınan ihbar üzerine zanlıların kaldıkları yurt odasında bir polis ekibi tarafından arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada elbise dolabında elbiseler içerisine gizlenmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2,5 gr ağırlığında madde ve içerisinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 adet kapsül şeklinde hap bulunarak elbiselerle birlikte emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandığını söyledi.

1’

Zanlıin 21.9.20 tarihinde mesele ile ilgili kabul yönünde gönüllü bir ifade verdiğini uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğuna dair beyanda bulunduğunu belirten PM Özdesoy, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanamadığına söyledi.

Öğrenci statüsü ile gelen zanlıların KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan muhaceret kontrolünde zanlı 1’ in 30.03.2019, zanlı 2’nin 30.09.2018 ve zanlı 3’ün 30.09.2019 tarihinde itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğine dikkat çeken tanık polis, serbest kalmaları halinde ayni suçu işlemeye devam edeceklerine vurgu yaptı.

Emarelerle ilgili uzman raporlarının henüz ellerine ulaşmadığı ve tahkikatın halen devam etmekte olduğuna değinen tanık polis, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhindeki tutukluluğun 8 gün daha uzatılmasını talep etti.

Savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar’ın talep edilen süreyi 3 gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.