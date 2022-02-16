Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lokmacı sınır kapısından ülkemize giriş yaparken tespit edilerek tutuklanan zanlı Oluwabusayo Emmanuel Adeoti mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, Zanlı Oluwabusayo Emmanuel Adeoti’nin Kanunsuz Uyuşturucu madde tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 3 Şubat 2022 tarihinde saat 09.20 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliğine Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda sorun çıkardığı gerekçesi ile getirilen zanlının beraberinde bulundurduğu siyah renk el çantası içerisinde huzurunda yapılan aramada cam kavanoz içerisinde muhafaza edilmiş yaklaşık 12 gram Hint Keneviri türü madde bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve 04.02.2022 tarihinde zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılıp aleyhine 3 gün tutukluluk alındığını belirtti. Polis, 06.02.2022 tarihinde 20:00-20:30 saatleri arasında zanlının ikametgahında huzurunda Lefkoşa Adli Şube'de görevli bir polis ekibi tarafından Mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde, ikametgahın çalışma odası içerisinde bulunan siyah renk çöp kutusu içerisinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü madde ile yine ayni oda içerisinde bulunan çalışma masasının çekmecesi içerisinde, içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan kırıntılar bulunan kırmızı renk plastik öğütücü bulunup, emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, yasal statüsünün olduğunu belirtip, zanlının yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 20 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.