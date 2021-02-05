Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı

03.02.21 tarihinde saat 16.00 raddelerinde İskele’ de kalmakta olduğu ikametgahta narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gr ağırlığında tütün ile karışık Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Ürdün uyruklu Fıras Emad Eddin Al Qaq suçüstü hali gereği tutuklanarak bahse konu maddeye emare olarak el konulmuştu.

Tutuklanan zanlının Covid 19 tedbirleri gereği ayni gün yapılan PCR testi sonucunun temin edilememesi nedeniyle 04.02.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yapılan duruşması iddia makamının talebi, savunma avukatının itirazda bulunmaması ve yargıcın izin vermesiyle gıyabında yapılarak hakkında bir gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 5.02.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ilerideki davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, PM Cüneyt Arkın’ ı i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Arkın yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

PM Arkın, alınan bilgi ışığında 03.02.21 tarihinde saat 16.00 raddelerinde İskele ‘de bir tatil sitesi içerisinde zanlının kız arkadaşı ile birlikte tespit edilerek alıkonduğunu ve akabinde kalmakta olduğu ayni yerdeki bir apartmanın 105 numaralı dairesinde arama müzekkeresi tahtında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada tuvalet klozeti içerisine dökülmüş vaziyette Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık yaklaşık 1 gr ağırlığında madde ve klozetin hemen yanında Hint keneviri türü uyuşturucu maddenin atılmazdan önce muhafazasında kullanıldığına inanılan bir adet kareli kâğıt parçasının bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, suç üstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının ayni gün polise gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi 3 gün önce 500 TL karşılığı bir gram olarak ismini bilmediği Nijeryalı bir şahıstan aldığını ve klozete kendisinin döktüğü yönünde itirafta bulunduğunu söyleyen tanık polis, zanlıya bugün itibarıyla 1 gr ağırlığında kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini belirtti.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlının etki etme olanağı olmadığına dikkat çeken tanık polis ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC’ de öğrenci statüsü ile bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50000 TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.