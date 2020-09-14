Uyuşturucu zanlısı teminat ile serbest

(Evrim Kamalı/ Kamalı Haber)

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Şenol Kazan tutuklanarak dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, zanlı Şenol Kazan’ın 30 Ağustos 2020 ile 9 Eylül 2020 tarihleri arasında Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 9 Eylül 2020 tarihinde işyerinde tespit edilerek, tutuklandığını ve tasarrufunda 237 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 30 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Yurtdışına çıkışı yasak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 4 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.