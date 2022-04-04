Uyuşturucu zanlısı soruşturma kapsamında 4 gün tutuklu

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ – Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı Found Abdal Fattah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, zanlı Found Abdal Fattah’ın Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 31.03.2022 tarihinde 15:00 - 15:30 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Zanlı-1 Fouad Abdul Fattah’ın (E-23) Küçük Kaymaklı Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada, 8 paket halinde satışa hazır yaklaşık 8 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış olup Zanlı-1 tutuklandığını anlattı. Polis, akabinde Zanlı-1’den yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri, Mağusa’da uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan Zanlı-2 Muhammad M.S Al Megharı’den (E-21) 200 Amerikan Doları karşılığında 10 gram olarak aldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, tahkikat devam ettiğini söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.