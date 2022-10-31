Uyuşturucu zanlısı mahkmeye çıkarıldı!

(Kamalı Haber) – Gönyeli’de tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Bayram Çolak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, 27.10.2022 tarihinde saat 14:30 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Gönyeli’de, Ulus Sokak’ta bulunan toprak alan içerisinde park halinde tespit edilen salon araç sürücüsü Bayram Çolak’ın (E-22) tasarrufunda yaklaşık 13 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücünün bulunarak emare olarak alınmış olup Zanlı suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının konu maddeyi aranan bir şahıstan 26 Ekim’de 14 gram olarak satın aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, aranan bir zanlı olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.