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Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Girne’de evinde yapılan aramada 15 gram uyuşturucu madde bulunan Said Kamaej bugün mahkemeye çıkarıldı.

22 Ocak 2021 Cuma 18:59
Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de evinde yapılan aramada 15 gram uyuşturucu madde bulunan Said Kamaej bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek olguları aktardı.

Atabek, 21.01.2021 tarihinde, 14:30 - 15:00 saatleri arasında, Girne’de zanlının kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yatak üzerinde yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Said KamaejUyuşturucu
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