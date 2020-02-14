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Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da zanlı Hesham Rashid A. Benali’nin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da zanlı Hesham Rashid A. Benali’nin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Şubat 2020 Cuma 18:56
Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da zanlı Hesham Rashid A. Benali’nin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, olguları aktardı. Polis, 13 Şubat’ta Lefkoşa’da sakin zanlı Hesham Rashid A. Benali’nin evinde yapılan aramada salonda çekyat üzerindeki tabağın içinde yarım gram kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan ve üzerinde kalıntı olan 10 Euro ile 30 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ikametgâhındaki yatak odasında ise bir adet öğütücü ve yarım gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Tahkikatın devam ettiğini, zanlının suçunu itiraf ettiği gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması, aranan bir kişi ve kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu belirten Polis,  zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hesham Rashid A. BenaliUyuşturucu
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