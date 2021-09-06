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Uyuşturucu zanlılarından biri cezaevine diğer ikisi teminata bağlandı

06 Eylül 2021 Pazartesi 17:46
Uyuşturucu zanlılarından biri cezaevine diğer ikisi teminata bağlandı

Tasarruflarında uyuşturucu madde olduğuna inanılan MDMA türü 111 adet hap bulunan Nijerya uyruklu Elijah Oluwa Tatobi Olajunmok ve Emeka Augustine Ike narkotik polisi tarafından suçüstü hali gereği tutuklanmış ve 02.09.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde gıyaplarında görülen duruşmada haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmişti. Sürdürülen soruşturmada meseleyle ilgili olduğu belirlenen Utku Altıok isimli şahıs da 02.09.21 tarihinde kendi isteğiyle polise gidip teslim olmasıyla zanlı sayısı üçe yükseldi.

Zanlılar 03.09.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmiş, tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle bugün 06.09.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandılar.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Cüneyt Arkın olgularla ilgili mahkemeye verdiği bilgide, alınan bilgi ışığında 01.09.21 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Gazimağusa’da sosyal konutlar bölgesindeki bir park alanı içerisinde şüpheli hareketleri nedeniyle tespit edilen zanlı 1’in tasarrufunda MDMA türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan toplam 100 adet hap ile bir miktar hap parçacıkları, zanlı 2’nin tasarrufunda ise ayni tür uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 11 adet hap bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği her iki zanlının tutuklandığını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı olduğu belirlenen zanlı 3 Utku Altıok’un da 02.09.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığına değinen tanık polis, her 3 zanlının mesele ile ilgili birer gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlıların etki etme olanağı bulunmadığına vurgu yapan tanık polis, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC’ de 30.09.209 tarihinden itibaren ikamet izni bulunmayan zanlının 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine, diğer iki zanlının ise teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlı 1’in 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi emrini verirken, zanlı 2’ nin 10 bin TL, zanlı 3’ün ise 7 Bin TL nakdi para ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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