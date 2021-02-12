Uyuşturucu zanlıları yargılanıncaya değin serbest kaldı

08.02.21 tarihinde Gazimağusa’da tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gr 400 ml ağırlığında madde bulunan Burak Sarıkaya (E-36) ve Jeremiah Moses Moffat (E-27) polis tarafından tutuklanarak tasarruflarındaki maddelere emare olarak el konulmuştu.

Tutuklandıkları günden bugüne değin poliste tutuklu bulunan zanlılar bugün 12.02.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri alma verme ve tasarruf suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışları men edilerek teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, PM Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bilgi ışığında 08.02.21 tarihinde Gazimağusa’ da bir site içerisinde zanlı 2 JMM ’in kalmakta olduğu ikametgahta mahkeme emriyle arama yapıldığını, Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlı 1’in tutuklandığını söyledi. Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı 1 BS’in de ayni gün ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 400 ml ağırlığında öğütülmüş madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlı 1’nin de tutuklandığını belirtti.

Her iki zanlının mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini belirten tanık polis, zanlı 2’in verdiği ifadede bahse konu uyuşturucu maddeyi Ahmet isimli bir şahıstan 2 gr olarak aldığını, bir gramını kendisine ayırdığını, bir gramını ise zanlı 1’e verdiğini beyan ettiğini söyledi.

Bugün itibarıyla zanlı 1’e 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla, zanlı 2’ ye de 8.02.21 tarihinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma, tasarruf ve 1 gr Hint keneviri türü uyuşturucu maddeyi zanlı 1’e verme suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen tanık polis, zanlı 1’in davasını imzalamadığını, zanlı 2’nin de “bir şey söylemek istemiyorum, mahkemede söyleyeceğim” cevabını verdiğini belirtti.

Zanlı 1’in KKTC vatandaşı, zanlı 2’nin de KKTC’de öğrenci statüsü ile bulunduğunu belirten tanık polis ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların teminata bağlanmasını talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek zanlı 1’in 4000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin T.L’lık şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı 2’nin ise 8000 TL nakdi teminat yatırması, 200 bin T.L değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)