banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
Açılma kararı siyasi intihar olur
Açılma kararı siyasi intihar olur
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik olabilir!
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik...
Statükoya mahkûm muyuz?
Statükoya mahkûm muyuz?
banner376

Uyuşturucu zanlıları yargılanıncaya değin serbest kaldı

12 Şubat 2021 Cuma 19:36
Uyuşturucu zanlıları yargılanıncaya değin serbest kaldı
banner337
banner351

08.02.21 tarihinde Gazimağusa’da tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gr 400 ml ağırlığında madde bulunan Burak Sarıkaya (E-36) ve Jeremiah Moses Moffat (E-27) polis tarafından tutuklanarak tasarruflarındaki maddelere emare olarak el konulmuştu.

Tutuklandıkları günden bugüne değin poliste tutuklu bulunan zanlılar bugün 12.02.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri alma verme ve tasarruf suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışları men edilerek teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, PM Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bilgi ışığında 08.02.21 tarihinde Gazimağusa’ da bir site içerisinde zanlı 2 JMM ’in kalmakta olduğu ikametgahta mahkeme emriyle arama yapıldığını, Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlı 1’in tutuklandığını söyledi. Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı 1 BS’in de ayni gün ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 400 ml ağırlığında öğütülmüş madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlı 1’nin de tutuklandığını belirtti.

banner341
Her iki zanlının mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini belirten tanık polis, zanlı 2’in verdiği ifadede bahse konu uyuşturucu maddeyi Ahmet isimli bir şahıstan 2 gr olarak aldığını, bir gramını kendisine ayırdığını, bir gramını ise zanlı 1’e verdiğini beyan ettiğini söyledi.

Bugün itibarıyla zanlı 1’e 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla, zanlı 2’ ye de 8.02.21 tarihinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma, tasarruf ve 1 gr Hint keneviri türü uyuşturucu maddeyi zanlı 1’e verme suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen tanık polis, zanlı 1’in davasını imzalamadığını, zanlı 2’nin de “bir şey söylemek istemiyorum, mahkemede söyleyeceğim” cevabını verdiğini belirtti.

Zanlı 1’in KKTC vatandaşı, zanlı 2’nin de KKTC’de öğrenci statüsü ile bulunduğunu belirten tanık polis ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların teminata bağlanmasını talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek zanlı 1’in 4000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin T.L’lık şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı 2’nin ise 8000 TL nakdi teminat yatırması, 200 bin T.L değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Burak SarıkayaUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de bugün 40 koronavirüs vakası saptandı
KKTC’de bugün 40 koronavirüs vakası saptandı
Bir ithal üründe ve iki yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu
Bir ithal üründe ve iki yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu
Sigara, bağışıklık sistemini zayıflatarak yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun ağır geçmesi riskini artırıyor
Sigara, bağışıklık sistemini zayıflatarak yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun ağır geçmesi riskini artırıyor
KTEZO: “Yeniden kapanma daha büyük felaketi yaratacak”
KTEZO: “Yeniden kapanma daha büyük felaketi yaratacak”
Kuzey Kıbrıs Turkcell, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel online konser düzenleyecek
Kuzey Kıbrıs Turkcell, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel online konser düzenleyecek
Tatar: “Limasol Direnişi’nde toprağa düşen çehitlerimizi, unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız”
Tatar: “Limasol Direnişi’nde toprağa düşen çehitlerimizi, unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız”
Tatar: “Hakkımızı arıyoruz, bu hak da egemenliğimizin tanınmasıdır“
Tatar: “Hakkımızı arıyoruz, bu hak da egemenliğimizin tanınmasıdır“
KTBK Gaziler Derneği Pençe Kartal-2 HarekÂtında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı
KTBK Gaziler Derneği Pençe Kartal-2 HarekÂtında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı
Gürcafer: “Kendi ayakları üzerinde duran bir devlet olmayı başaramadık”
Gürcafer: “Kendi ayakları üzerinde duran bir devlet olmayı başaramadık”
Emekli Polisler Derneği firariyi yakalayan GKK ve polis teşkilatını kutladı
Emekli Polisler Derneği firariyi yakalayan GKK ve polis teşkilatını kutladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim