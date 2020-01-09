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Uyuşturucu zanlıları yargı önündeydi

İki zanlı Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucu zanlıları yargı önündeydi

İki zanlı Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

09 Ocak 2020 Perşembe 19:46
Uyuşturucu zanlıları yargı önündeydi

Karaoğlanoğlu’nda gerçekleştirilen operasyonda kokain türü uyuşturucu madde ele geçirilirken, Selin Afra Gönülalan ile Eray Mehmet Vudalı tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı

Polis, 08 Ocak 2020 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Selin Afra Gönülalan’ın (22) ikametgâhında yapılan aramada 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve 2 adet MDMA türü uyuşturucu hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

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Polis, ikametgâhta misafir olarak bulunan Eray Mehmet Vudalı’nın üzerinde yapılan aramada ise 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis ikametgâhta yapılan aramada da 9 gram ağırlığında kokain ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Her iki zanlının gözaltına alındığını, haklarında soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen uyuşturucuların analize gönderildiğini kaydeden polis, ilk etapta bir gün süre ile tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Anahtar Kelimeler:
Karaoğlanoğlu UyuşturucuEray Mehmet VudalıSelin Afra Gönülalan
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