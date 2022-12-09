Uyuşturucu Zanlıları Mahkemeye Çıktı

Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarruf suçlarından tutuklanan zanlılar Azaz Amin, Gulzaib Gulzaib ve Ege Karabulut mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Kermeoğlu olguları aktardı. Polis, Azaz Amin ve Gulzaib Gulzaib’in Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarrufu” suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, iki zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğu ve satışını yaptıklarına dair bilgi alınıdğını söyledi. Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa’da bir kafede tespit edildiğini ve Gulzaib Gulzaib’in tasarrufunda 20 gram, araçlarında yapılan aramada ise 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı Ege Karabulut’un 1 Aralık’ta meseleyle bağlantısı olduğu belirlenerek tutuklandığını belirtti. Polis, aracında yapılan aramada yaklaışık 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, öğütücü içinde 3 gram yine hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile piponun emare alındığını söyledi. Polis, zanlıların davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, Azaz Amin’in 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine, Gulzaib Gulzaib’in yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı Ege Karabulutun 15 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)