banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Uyuşturucu Zanlıları Mahkemeye Çıktı
Uyuşturucu Zanlıları Mahkemeye Çıktı
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi!
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
Sahte para zanlısı 7 gün tutuklu kalacak
Sahte para zanlısı 7 gün...
banner404

Uyuşturucu Zanlıları Mahkemeye Çıktı

09 Aralık 2022 Cuma 15:47
Uyuşturucu Zanlıları Mahkemeye Çıktı

Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarruf suçlarından tutuklanan zanlılar Azaz Amin, Gulzaib Gulzaib ve Ege Karabulut mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Kermeoğlu olguları aktardı. Polis, Azaz Amin ve Gulzaib Gulzaib’in Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarrufu” suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, iki zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğu ve satışını yaptıklarına dair bilgi alınıdğını söyledi. Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa’da bir kafede tespit edildiğini ve  Gulzaib Gulzaib’in tasarrufunda 20 gram, araçlarında yapılan aramada ise 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı Ege Karabulut’un 1 Aralık’ta meseleyle bağlantısı olduğu belirlenerek tutuklandığını belirtti. Polis, aracında yapılan aramada yaklaışık 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, öğütücü içinde 3 gram yine hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile piponun emare alındığını söyledi. Polis, zanlıların davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

 Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, Azaz Amin’in 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine,  Gulzaib Gulzaib’in yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı Ege Karabulutun 15 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber) 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi!
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
Sahte para zanlısı 7 gün tutuklu kalacak
Sahte para zanlısı 7 gün tutuklu kalacak
87 bin TL'yi sirkat etti!
87 bin TL'yi sirkat etti!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Murat Gazioğlu: Devlet Nerede Bunun Hesabı Sorulacak Mı?
Murat Gazioğlu: Devlet Nerede Bunun Hesabı Sorulacak Mı?
Hasan Sadıkoğlu: Sorunu planlı bir şekilde bitireceğiz
Hasan Sadıkoğlu: Sorunu planlı bir şekilde bitireceğiz
Erdoğan: Kıbrıs sorunu yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulmalı
Erdoğan: Kıbrıs sorunu yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulmalı
Nöbetçi Eczaneler (09 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (09 Aralık 2022)

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim