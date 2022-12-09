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Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi!

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde ile yakalan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

09 Aralık 2022 Cuma 15:38
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi!

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde ile yakalan zanlılar Ngonıdzashe Augusto ve Tinotenda Tendekai Michael Maksikıra mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fezile Kesat, olguları aktardı. Polis, 05.12.2022 tarihinde saat 10:50 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü trafik Şubesinde görevli polis ekibi tarafından Şht Mustafa Amca Caddesi üzerinde Lefkoşa’da sakin Ngonidzashe Augusto’nun kullanımında bulunan LB 827 plakalı araç şüpheli vaziyette tespit edilerek alıkonulduğunu belirtti.

Polis, akabinde adı edilenin üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, aynı gün adı edilenin Gönyeli Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, adı edilenin ikametgahında tespit edilen Lefkoşa’da sakin Tınotenda Tendekaı Mıchael Maksıkıra’nın  ET 616 plakalı araç içerisinde huzurunda yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı Maksıkıra’nın konu maddeyi zanlı Augusto’dan bir TL karşılığında aldığının belirlendiğini anlattı. Adı edilenlerin aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini tamamlandığını polis, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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