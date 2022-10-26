Uyuşturucu zanlılara 2 gün tutukluluk!

(Kamalı Haber) – Ercan Havaalanında meydana gelen uyuşturucu meselesi ile
ilgili olarak tutuklanan zanlılar Zeynep Altıntaş ve Fırat Deniz tutuklanarak
mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları
aktardı. Polis, 25 Ekim’de 15.00 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan giriş
yapan zanlı 1 Zeynep Altıntaş’ın eşyaları ve üzerinde yapılan aramada iç
çamaşırında 50 gram ağırlığında methamfetamin olduğuna inanılan uyuşturucu
maddenin bulunup, emare alındığını belirtti. Polis, zanlı Zeynep Altıntaş’ın
gönüllü ifade verip, konu maddeyi zanlı 2 Fırat Deniz’in yönlendirmesiyle
Gaziantep’te bir kişiden alıp, ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı 2
Fırat Deniz’in ise suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Polis, aranan bir kişi
olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlıların iki gün tutuklu
kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların
iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.
(Kamalı Haber) – Ercan Havaalanında meydana gelen uyuşturucu meselesi ile