Uyuşturucu tasarrufundan yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı!

(Kamalı Haber) – Gönyeli’de tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalanan
zanlı Bayram Çolak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları
aktardı. Polis, 27.10.2022 tarihinde saat 14:30 raddelerinde, Narkotik ve
Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından,
Gönyeli’de, Ulus Sokak’ta bulunan toprak alan içerisinde park halinde tespit
edilen salon araç sürücüsü Bayram Çolak’ın (E-22) tasarrufunda yaklaşık 13
Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve
içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücünün bulunarak emare olarak
alınmış olup Zanlı suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının konu
maddeyi aranan bir şahıstan 26 Ekim’de 14 gram olarak satın aldığının
belirlendiğini söyledi. Polis, aranan bir zanlı olduğunu ve soruşturmanın devam
ettiğini söyleyerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3
gün tutuklu kalmasına emir verdi.
(Kamalı Haber) – Gönyeli’de tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalanan