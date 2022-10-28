banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Uyuşturucu tasarrufundan yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Uyuşturucu tasarrufundan yakalanan zanlı mahkemeye...
"Kıskaç" Operasyonunda tutuklanan zanlılar için karar!
"Kıskaç" Operasyonunda tutuklanan zanlılar için...
“Mühendislerden istifade etmeden başarılı olamazsınız”
“Mühendislerden istifade etmeden başarılı olamazsınız”
"Kırgızistan da KKTC'ye direkt uçuş istiyor!"
"Kırgızistan da KKTC'ye direkt uçuş...
Vatandaş uçamıyor! Biletler ateş pahası
Vatandaş uçamıyor! Biletler ateş pahası
banner405

Uyuşturucu tasarrufundan yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı!

28 Ekim 2022 Cuma 14:54
Uyuşturucu tasarrufundan yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı!

(Kamalı Haber) – Gönyeli’de tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalanan
zanlı Bayram Çolak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları
aktardı. Polis, 27.10.2022 tarihinde saat 14:30 raddelerinde, Narkotik ve
Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından,
Gönyeli’de, Ulus Sokak’ta bulunan toprak alan içerisinde park halinde tespit
edilen salon araç sürücüsü Bayram Çolak’ın (E-22) tasarrufunda yaklaşık 13
Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve
içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücünün bulunarak emare olarak
alınmış olup Zanlı suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının konu
maddeyi aranan bir şahıstan 26 Ekim’de 14 gram olarak satın aldığının
belirlendiğini söyledi. Polis, aranan bir zanlı olduğunu ve soruşturmanın devam
ettiğini söyleyerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3
gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kıskaç" Operasyonunda tutuklanan zanlılar için karar!
"Kıskaç" Operasyonunda tutuklanan zanlılar için karar!
“Mühendislerden istifade etmeden başarılı olamazsınız”
“Mühendislerden istifade etmeden başarılı olamazsınız”
GAÜ'den muhteşem "Welcome Party" kutlaması
GAÜ'den muhteşem "Welcome Party" kutlaması
"Kırgızistan da KKTC'ye direkt uçuş istiyor!"
"Kırgızistan da KKTC'ye direkt uçuş istiyor!"
Vatandaş uçamıyor! Biletler ateş pahası
Vatandaş uçamıyor! Biletler ateş pahası
İndirimin en çok olacağı saat aralığı açıklandı!
İndirimin en çok olacağı saat aralığı açıklandı!
Katip Demir adaylığını açıkladı!
Katip Demir adaylığını açıkladı!
"29 Ekim'in tarihimizde önemli bir yeri var"
"29 Ekim'in tarihimizde önemli bir yeri var"
Gönyeli'de uyuşturucu madde tasarrrufundan tutuklandı!
Gönyeli'de uyuşturucu madde tasarrrufundan tutuklandı!
Edremit'te iş kazası! 8 metre yükseklikten düştü
Edremit'te iş kazası! 8 metre yükseklikten düştü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim