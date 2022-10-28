Uyuşturucu tasarrufundan yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı!

(Kamalı Haber) – Gönyeli’de tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalanan

zanlı Bayram Çolak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları

aktardı. Polis, 27.10.2022 tarihinde saat 14:30 raddelerinde, Narkotik ve

Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından,

Gönyeli’de, Ulus Sokak’ta bulunan toprak alan içerisinde park halinde tespit

edilen salon araç sürücüsü Bayram Çolak’ın (E-22) tasarrufunda yaklaşık 13

Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve

içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücünün bulunarak emare olarak

alınmış olup Zanlı suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının konu

maddeyi aranan bir şahıstan 26 Ekim’de 14 gram olarak satın aldığının

belirlendiğini söyledi. Polis, aranan bir zanlı olduğunu ve soruşturmanın devam

ettiğini söyleyerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3

gün tutuklu kalmasına emir verdi.