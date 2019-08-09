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Uyuşturucu soruşturmasında yeni tutuklu
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Uyuşturucu soruşturmasında yeni tutuklu

Gazimağusa’da 20 yaşındaki bir gencin aracında 2 gram Hint keneviri bulunması üzerine soruşturmasını genişleten polis, İskele’de ve Girne’de de uyuşturucu ele geçirdi, tutuklamalar yaptı.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni tutuklu

Gazimağusa’da 20 yaşındaki bir gencin aracında 2 gram Hint keneviri bulunması üzerine soruşturmasını genişleten polis, İskele’de ve Girne’de de uyuşturucu ele geçirdi, tutuklamalar yaptı.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:41
Uyuşturucu soruşturmasında yeni tutuklu

Polis basın bültenine göre, Polis, öneki gün Gazimağusa’da M.M.J’nin (E-20) kullanımındaki araçta yapılan aramada 2 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunmasıyla ilgili ileri soruşturmada, A.M.’nin (E-22) İskele’deki evinde de dün arama yaptı. A.M.’nin evinde uyuşturucu kalıntısı içerdiğine inanılan 5 sigara ile 2 gram Hint keneviri ve üzerinde kalıntı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak emare alındı.

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Soruşturmasını Girne’ye genişleten polis, burada da S.S.L. (K-23), F.B. (K-62) ve G.K.’nin (K-54) kaldığı evde arama yaptı. Söz konusu evde 11 gram Hint keneviri türü olduğuna inanılan madde, 48 adet çay poşeti içinde toplam 144 gram ağırlığında ve 193 adet sigara içerisinde (her bir sigara içerisinde 1 gr)  toplam 193 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde yanında yine uyuşturucu içerdiği düşünülen 7 sakız ile bir hassas terazi bulundu.

Polis, söz konusu kişiler yanında olayla bağlantısı olduğu görülen P.M.M.’yi (E-20) tutukladı.

Son Güncelleme: 09.08.2019 18:06
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