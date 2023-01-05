Uyuşturucu soruşturmasında bir tutuklu daha

03.01.2023 tarihinde, Girne’de meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (metamfetamin) Tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.Ö.(E-34)’nün Yenikent - Gönyeli'de bulunan ikametgahında ve aracında yapılan aramada; yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, 3 adet cam pipet ve bir adet cam pipo bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.