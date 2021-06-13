banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

“Uyuşturucu satıcılarının yakalanmasında yüzde 50 artış sağlandı”

Polis Genel Müdürlüğü, uyuşturucu madde satıcılarının yakalamasında geçen yıla nazaran yüzde 50 artış sağlandığını duyurdu. 

13 Haziran 2021 Pazar 14:30
“Uyuşturucu satıcılarının yakalanmasında yüzde 50 artış sağlandı”
banner337

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlar sonucu uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalamasında geçen yıla nazaran yüzde 50 oranında bir artış elde edildi. Kullanıcılarda ise yüzde 30 oranında azalma ile uyuşturucu ile mücadelede başarı sağlandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 2020 yılının ilk beş ayı (01 Ocak - 31 Mayıs) içerisinde 3 Kilo 400 Gram; 2021’in ilk 5 beş ayı içerisinde toplam 8 Kilo 400 Gram uyuşturucu madde ele geçirildiği, 2020’ye oranla yüzde 144’lük artış elde edildiği kaydedildi.

İlk beş ayda ele geçirilen uyuşturucu türlerine bakıldığında, 2020 de 3 kilo, 2021’de 6,8 kilo hintkeneviri; 2020’de 210 gram, 2021’de 1,1 kg Bonzai, 2020’de 81, 2021’de 235 gram kokain, 2020’de 2, 2021’de 87 gram Eroin ele geçirildi.  

banner341
Uyuşturucu madde  tespitinde başarı oranları da şöyle; Hintkeneviri yüzde 125, bonzai yüzde 416, kokain yüzde 191 ve eroin yüzde 4250

İlk kez, 2021’de sentetik uyuşturucu imal edilen bir adrese baskın düzenlendiği, uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal ve uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Operasyonlarda ziraatı yapılan 34 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirildiği de kaydedildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, uyuşturucu suçları ile mücadelenin yanı sıra proaktif davranışla önleyici polislik anlayışı içerisinde; çeşitli kurum kuruluşlara, ailelere ve öğrencilere yönelik uyuşturucu konusunda eğitim ve seminerler vererek uyuşturucu ile mücadelede toplumsal bilinci artırma adına sosyal sorumluluk alanında kendine ayrı bir misyon üstlendiği de belirtildi. 

Açıklamada, “Bu süreçte Polis Teşkilatı ile işbirliği içerisinde suçla mücadelede polise her konuda yardımcı olan başta değerli halkımız ile Devletimizin tüm kurum, kuruluşlarına teşekkür eder, Polis Teşkilatına olan desteğin devam edeceğine inancımızı yineleriz” dendi.   

banner360
Son Güncelleme: 13.06.2021 14:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yurttaşların plajlara özgürce girmeleri engelleniyor”
"Yurttaşların plajlara özgürce girmeleri engelleniyor”
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Açık Pazarcılar Birliği Lefkoşa’da pazarın cumartesi günü kurulmasını istiyor
Açık Pazarcılar Birliği Lefkoşa’da pazarın cumartesi günü kurulmasını istiyor
Salih Karagözlü başkanlığa getirildi
Salih Karagözlü başkanlığa getirildi
322 kilometrelik köy yolu yenileniyor
322 kilometrelik köy yolu yenileniyor
Dikkat elektrik kesintisi!
Dikkat elektrik kesintisi!
"Tek bir ağacı bile kesmek, kendi bacağımıza sıkmaktır"
"Tek bir ağacı bile kesmek, kendi bacağımıza sıkmaktır"
DAÜ uluslararası öğrencilerine teşekkür etkinliği düzenledi
DAÜ uluslararası öğrencilerine teşekkür etkinliği düzenledi
Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor
Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor
Elcil: “Tüm çocuklar başarılıdır"
Elcil: “Tüm çocuklar başarılıdır"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim