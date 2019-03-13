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Uyuşturucu madde soruşturmasına 3 zanlı daha eklendi

Uyuşturucu madde soruşturmasına 3 zanlı daha eklendi

13 Mart 2019 Çarşamba 20:33
Uyuşturucu madde soruşturmasına 3 zanlı daha eklendi

UYUŞTURUCU MADDE SORUŞTURMASINA 3 ZANLI DAHA EKLENDİ

12 Mart 2019 tarihinde Çanakkale göledi civarında bir araç içerisinde kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme suçu ile ilgili sürdürülen tahkikatın devamında zanlı  Ş. A’a ilaveten zanlı B.Ş ve zanlı M.Ş de kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçundan 12.3.19 tarihinde Polis tarafından tutuklandı.

13 Mart 2019 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan 3 zanlı ile ilgili olgular tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy tarafından mahkemeye aktarıldı. Özdesoy mahkemede verdiği şahadetinde 12.3.19 tarihinde Çanakkale göledi civarında kanunsuz uyuşturucu madde alma ve verme suçundan tutukladığı A.D nin verdiği ifadede yarım gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid maddesini zanlı M.Ş’ den aldığını itiraf ettiğini söyledi. Aynı gün zanlı M.Ş’ in zanlı Ş.A’ e ait bahçe evinde olabileceğine dair aldığı bilgiyle oraya gittiğini, bulamadığını  ancak bahçe evinde zanlı M.Ş  ve zanlı B.Ş ‘yi uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan sigara içerken tespit ederek tutukladığını söyleyen Tahkikat memuru Özdesoy zanlı 2 nin pantolon arka cebinde muhafaza ettiği 1 gr ağırlığındaki sentetik cannabinoid maddesi olduğuna inanılan maddeyi teslim ettiğini, emare olarak aldığını ve her iki zanlıyı tutukladığını belirtti.  

Zanlı Ş. A ve B.Ş’ nin bahse konu uyuşturucuyu zanlı M.Ş’ den aldıklarını beyan etmesi üzerine aradığı zanlı 3 e ulaşamadığını, 13.3.19 sabahı telefon kanalı ile ulaştığını, Polise celp ettiğini ve tutukladığını belirten Özdesoy tahkikatını sürdürebilmek için zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları dinleyen yargıç Umut İnan zanlıların 2 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasını emretti. (MHA)

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