Uyuşturucu ile yakalanmıştı!

Alsancak’ta şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine

tutuklanan zanlı Khurram Shahzad mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis,14 Ocak 2023 tarihinde saat 14.10 raddelerinde Alsancak’ta sakin zanlı Khurram Shahzad

'ın kullanmakta olduğu KE 031 plakalı aracın şüpheli görülüp durdurulması üzerine yapılan

aramada , sağ kapı torpidosu içerisinde satışa hazır bir şekilde ayrı ayrı paketlenmiş 14 ayrı

beyaz kağıda sarılı yaklaşık 10gr Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan

madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının akabinde,

ikametgahında gerçekleştirilen arama neticesinde, uyuşturucu satışından elde edildiği

düşünülen 348.500 TL, 19.435 Euro, 1935 Stg ve 1090 Dolar nakit para bulunarak emare olarak

alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması

gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlının gönüllü

ifade verdiğini ve teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının 8 gün süre ile poliste

tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.