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Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Evrensel Çocuk Hakları Derneği ile bilgilendirme çalışmaları yapacak

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Evrensel Çocuk Hakları Derneği, bağımlılıkla ilgili ortak bilinçlendirme çalışması yapma kararı aldı.

22 Nisan 2021 Perşembe 17:30
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Evrensel Çocuk Hakları Derneği ile bilgilendirme çalışmaları yapacak
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Evrensel Çocuk Hakları Derneği, bağımlılıkla ilgili ortak bilinçlendirme çalışması yapma kararı aldı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre,  Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu bugün Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Laden Asilzade ile bazı Dernek yetkililerini kabul etti.

Karaokçu, görüşmede yaptığı konuşmada, bilimsel araştırma sonuçları ve Komisyonun Psikososyal Destek Programı’na başvuran bağımlı bireyler incelendiğinde, önemli bir bölümünün çocukluk yaşlarında fizyolojik ve psikolojik istismara uğradığının görüldüğünü kaydetti.

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Karaokçu, Evrensel Çocuk Hakları Derneği  ile bundan sonraki süreçte bilinçlendirme, farkındalık ve yasal alt yapının güçlendirilmesi konusunda çalışma yürütme onuşunda mutabık kaldıklarını belirtti.

LADEN ASİLZADE 

Evrensel Çocuk Hakları Derneği  Başkanı Laden Asilzade ise Komisyon’un bağımlılıklara geçiş konusunda bir etken olan istismarın önlenmesine yönelik geliştirdiği projeleri takdirle karşıladıklarını ancak bağımlılıkların önlenmesi ve çocuk hakları konusunda atılması gereken çok adım bulunduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 22.04.2021 18:02
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