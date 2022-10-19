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Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
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Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı

19 Ekim 2022 Çarşamba 15:53
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı

Lefkoşa ve Girne’de ard arda gerçekleştirilen Barikat isimli uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ile yakalanan sanık  Ammar Al Haj Alı’nin (E-22) ve sanık  Izzat Mohammad Izzat Albarmawi’nin aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç okudu. Uyuşturucu madde kullanımına bağlı suçların ülkede yaygınlık kazandığını, bu suçların özel olarak bireylerin, genel olarak ise toplumun kaygı hissetmesine yol açtığını dile getiren Soytaç, sanıklara ceza verilirken kamu menfaatinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Soytaç, sanıkların tasarruf ettiği uyuşturucuyu ithal etmeleri, miktarının külliyatlı oluşunu ve ticari amaçla ithal etmelerini aleyhlerine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Murat Soytaç kararda Yargıtay'a göre bu tür suçlarda kişisel durumdan çok kamu menfaatine yönelik karar verilmesi gerektiğini söyleyerek, sanıkların lehinde ve aleyhindeki tüm olguların değerlendirilmesi sonucu 4’er yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

31 Ocak 2022 tarihinde Lefkoşa ve Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Barikat isimli operasyon kapsamında iki sanık Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve kokain ithal, alma, verme ve tasarrufu” suçundan tutuklanmıştı. 31.01.2022 tarihinde saat 19:30 raddelerinde 2 Selim Caddesi Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda GKRY Bölgesinden gelerek Ledra Palas Kara Kapısı’ndan KKTC’ne giriş yaptığını tespit edilen GKRY vatandaşı sanık Ammar Al Haj Alı’nin (E-22) ve sanık  Izzat Mohammad Izzat Albarmawi bir gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde ile 163 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanmıştı.  (Kamalı Haber)  

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