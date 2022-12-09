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Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı

09 Aralık 2022 Cuma 14:47
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı

Ülkemize başkaları tarafından ithal edilen 12 kilo 350 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi taşıyan sanık Kima Tabong Taken’in aleyhindeki karar dün açılandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Aksun okudu. Başkan Fadıl Aksun, başka bir sanık tarafından ülkemize ithal edilen uyuşturucunun sanığın aracılığı ile taşındığını belirtti. Aksun, uyuşturucu davalarında en ağır olgunun uyuşturucuyu ithal edilmesi olduğuna değindi. Aksun, sanığın rolünün kuryelik olduğunu belirtip, diğer 4 sanıktan ayrı olarak suçunu kabul etmesini, küçük bir çocuğunun anne şefkatinden mahrum kalışını lehine değerlendirdiklerini belirtti.
Aksun, lehine olan bu hususları değerlendirip, hatırı sayılır oranda bir ceza indirimi yaptıklarını söyledi. Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 11 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. (Kamalı Haber) 

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