Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı

(Kamalı Haber) - Güney Kıbrıs’tan ithal ettikleri uyuşturucu maddeleri Gönyeli’deki evlerinde pazarladıkları ortaya çıkan ve 40 gram hintkeneviri ile

yakalanan Nijerya uyruklu Obinna Peter Egbuji ve Somtochukwu Paul Udeh’in aleyindeki davanın kararı dün açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç

Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Aksun açıkladı. Kararı okuyan Fadıl Aksun, sanıkların

işledikleri suçun ciddiyet ve yaygınlığına değindi. Başkan Aksun, sanıklaırn öğrenci statüsünde ülkemize geldiğini ve illegal bulundukları süreçte eğitimlerine devam etmeyip, uyuşturucu satışlı için hazırlık yaparken yakalanmalarını aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti. Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.