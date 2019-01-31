Uyuşturucu alışverişinden 4 kişi tutuklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dörtyol köyü yakınlarında 29 Ocak 2019 tarihinde kaza yapan Kudret Natik’in aracında içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunması üzerine Kudret Natiktutuklanırken, konu uyuşturucu maddeyi Natik’e sattığı iddia edilen Murat Özbayır, yanında bulunan Akif Eren Büyükhan ve Özbayır’ın kullanımındaki kiralık aracı kiralayan Dilek Şimşek de tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak bugünMağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Natik, Özbayır, Büyükhan ve Şimşek aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.