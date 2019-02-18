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Uygulanmayacak yasayı YAPMAYIN!...

Uygulanmayacak yasayı YAPMAYIN!...

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:01
Uygulanmayacak yasayı YAPMAYIN!...

Uygulanmayacak yasayı YAPMAYIN!...

Mevcut Kamu Görevlileri Yasasını çalıştırmaktan Hükümet, yeni yasayı Meclis gündemine getiriyor.

Dörtlü koalisyon hükümeti görevde bulunduğu 2 yıllık sürede yılda 188 günden 376 gün süreyle mazaretsiz ve görevsiz olarak yurtdışında bulunan YÖDAK Başkanı Akile Büke’ye karşı hiçbir işlem yapmayıp suskunluğunu muhafaza ederken, kamu görevlileri yasasını değiştirerek başta yıllık izin, hastalık izni ve disiplin cezalarıyla ilgili köklü reformlar yapmayı planlıyor.

KIBRIS MANŞET olarak vatandaşlar adına görevimiz gereği bir kez daha soruyor ve dörtlü koalisyon hükümeti ile parti başkanlarını uyarıyoruz.

Mevcut yasaları uygulamazken, yeni yasa yapmakla vakit harcamayın.

7/1979  sayılı Kamu Görevlileri Yasası disiplin kurallarına göre yılda 30 gün mazaretsiz olarak görev yerine gelmeyen Kamu görevlisinin görevine son verilir  maddesini yılda 188 gün mazaretsiz ve görevsiz olarak yurtdışında geçiren tam zamanlı sözleşmeli kamu görevlisi YÖDAK Başkanı Akile Hanıma karşı ile işletmezken yıllık izin haklarını azaltan ve disiplin cezalarını ağırlaştıran yeni yasa tadilatı göz boyamaktan öteye gitmemekte, tribünlere oynamaktan başka amaca hizmet etmemektedir.

KKTC Kamuoyu adına sizleri;

UYGULANMAYACAK YASALARI YAPMAYA ÇALIŞARAK ZAMAN HARCAMAMAYA, UYGULAMAYACAĞINIZ YASALARI YAPMAMAYA,

Davet ediyoruz.

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YÖDAK Başkanı Akile BükeYÖDAK BaşkanıAkile Büke
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