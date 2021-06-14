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“Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi çalıştayı” düzenleniyor

Milli   Eğitim   ve   Kültür   Bakanlığı’na   bağlı  Eğitim   Ortak   Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi, üstün zekâlı ve özel   yetenekli   bireylerin   eğitimlerinin   sürdürülebilir   bir   şekilde başlamasının   sağlanması   amacıyla   “Üstün   Zekâlı   ve   Üstün   Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” düzenliyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi 11:15
“Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi çalıştayı” düzenleniyor
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Yeniboğaziçi, 14 Hziran 21(.): Milli   Eğitim   ve   Kültür   Bakanlığı’na   bağlı  Eğitim   Ortak   Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi, üstün zekâlı ve özel   yetenekli   bireylerin   eğitimlerinin   sürdürülebilir   bir   şekilde başlamasının   sağlanması   amacıyla   “Üstün   Zekâlı   ve   Üstün   Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” düzenliyor.

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Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çalıştay 15 - 16 Haziran’da Levent Kindergarten’da düzenlenecek. Etkinlik 10.00’da   başlayacak.   Çalıştayın   açılış   konuşmasını   Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yapacak. 

Alanında bir ilk olacak çalıştayla,  üstün   zekalı   ve   özel   yetenekli bireylerin eğitimlerinin,  ihtiyaçlarına göre hazırlanması, uygun içeriklerle zenginleştirilmiş   ve   bütünleştirilmiş   programlarla   geliştirilmesi amaçlanıyor. 


 

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Son Güncelleme: 14.06.2021 11:23
Anahtar Kelimeler:
Üstün Zekalı Ve üstün Yetenekli çocukların Eğitimi çalıştayı
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