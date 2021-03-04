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Üstel’den Mehmetçikler için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bitlis Tatvan'da meydana gelen elim helikopter kazasında şehit olan 9 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

04 Mart 2021 Perşembe 19:00
Üstel’den Mehmetçikler için başsağlığı mesajı
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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bitlis Tatvan'da meydana gelen elim helikopter kazasında şehit olan 9 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin acısını paylaştıklarını vurgulayan ve hayatını kaybeden Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Üstel, “Şehitlik mertebesine ulaşanların ruhları şad olsun. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarına, kahramanlarımızın kederli ailelerine ve aziz Türk milletine sabır ve başsağlığı dilerken, ayrıca MHP Milletvekili Ahmet Erbaş ile Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş’ın kıymetli yeğenleri 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da şehit olduğu haberi bizleri derinden üzmüştür, Erbaş ailesinin de başı sağolsun, acılarını paylaşıyoruz.” dedi.

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Son Güncelleme: 04.03.2021 20:48
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