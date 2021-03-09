banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Bir eğitimci olarak içim sızlıyor…”
“Bir eğitimci olarak içim sızlıyor…”
Yabancı öğrencileri anlayabilmek
Yabancı öğrencileri anlayabilmek
Erhürman ek mesailere yaklaşımını güncelleyecek mi?
Erhürman ek mesailere yaklaşımını güncelleyecek...
Zır zır konuşunca değişim gelmez beyler!
Zır zır konuşunca değişim gelmez...
banner376

Üstel’den “Baf direnişi” mesajı

 Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 9 Mart 1964 günü Baf’ta özgürlük mücadelesi veren ve kendi topraklarını savunurken şehit düşenleri andı.

09 Mart 2021 Salı 12:10
Üstel’den “Baf direnişi” mesajı
banner337
banner351

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Baf Direnişi nedeniyle yayımladığı mesajda, "9 Mart 1964, Kıbrıs Türk mücadele tarihine 'Baf Direnişi' olarak geçen tarihi günün yıldönümüdür. Baf Direnişi Kıbrıs Türkünün adada egemen ve özgür yaşama kararlılığının ifadesidir” dedi.

banner341
“Bugün Baf Direnişimizde, hiç çekinmeden canlarını feda eden Kahraman Şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmetle, hayatta olanları şükranla ve minnetle anıyoruz.” Ifadesini kullanan Üstel şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı bir bütün olarak geçmişte verdiği büyük bir direniş sonucunda bugün bir Devlete sahiptir. Bu devleti yaşatmak ve ileri taşımak şehitlerimize karşı sözümüz ve boynumuzun borcudur. “

banner360
Son Güncelleme: 09.03.2021 13:12
Anahtar Kelimeler:
Baf Direnişiünal üstel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Bugünün kazanılmasında verilen emekleri, kaybedilen canları hatırlamak gerekiyor”
Tatar: “Bugünün kazanılmasında verilen emekleri, kaybedilen canları hatırlamak gerekiyor”
Mağusa-İskele yolu ışıklar tamir ediliyor
Mağusa-İskele yolu ışıklar tamir ediliyor
Biyologlar Derneği yeni yönetim kurulu oluştu
Biyologlar Derneği yeni yönetim kurulu oluştu
İhtiyat sandığı birikimi olan özel sektör çalışanlarına özel imkan!
İhtiyat sandığı birikimi olan özel sektör çalışanlarına özel imkan!
Tatar: “Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçilemez”
Tatar: “Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçilemez”
“Tenı̇sı̇n Kralı̇çesı̇”  Özel Vassıf’ın yaşamını anlatan belgesel hazırlandı
“Tenı̇sı̇n Kralı̇çesı̇”  Özel Vassıf’ın yaşamını anlatan belgesel hazırlandı
Tüketiciler Derneği Sibel Tatar’ı yılın kadını seçti
Tüketiciler Derneği Sibel Tatar’ı yılın kadını seçti
Birleşik Taksiciler Birliği 9 yolcu altında taşımacılık izni olanlara Güney Kıbrıs’a yolcu taşıma izni verilmesini eleştirdi
Birleşik Taksiciler Birliği 9 yolcu altında taşımacılık izni olanlara Güney Kıbrıs’a yolcu taşıma izni verilmesini eleştirdi
Olgun, Lute ile görüşecek
Olgun, Lute ile görüşecek
Devlet Piyangosu 31 Ocak çekilişi yapıldı
Devlet Piyangosu 31 Ocak çekilişi yapıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim