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Üstel: “Zafer inanlarındır, zafer UBP’nindir”

21 Ocak 2022 Cuma 17:30
Üstel: “Zafer inanlarındır, zafer UBP’nindir”

“SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIM VE İSTİHDAMLARIMIZ İÇİN PLAN VE PROGRAMLARIMIZ ŞİMDİDEN HAZIR”

“MUHALEFET SADECE YAPILANI BOZMAK VE YAPILMAK İSTENİLENİ ENGELLEMEK ÜZERİNE İDEOLOJİK VAATLER VERİYOR”

UBP Girne Milletvekili ve adayı Ünal Üstel, hangi görüşten olursa olsun tüm vatandaşların iradesini sandığa yansıtması dileğini yineledi.

Üstel, “Yeni kurulacak hükümetimizle birlikte özellikle en ön sırada yer alan sağlık sektörüne yönelik yatırım ve istihdamlarımız için plan ve programlarımız şimdiden hazırdır” dedi.

Üstel, muhalefet partilerini de, “Yapılana engel olmak, yapılanı bozmak üzere vaatler vermekle” eleştirdi.

Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu Pazar, demokrasimizin olmazsa olmazı bir seçimi daha geride bırakacaktır” diyerek, Cumhuriyetin ilanından beri geride bırakılan neredeyse tüm seçimlerin istikrarlı bir hükümete duyulan ihtiyacı hatırlattığını belirtti.

Pazar günü yapılacak seçimin Kıbrıs Türk halkı için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Üstel, “Seçime katılım ciddi önem arz etmektedir. Hangi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızın iradesini sandığa yansıtması en büyük temennimizdir” dedi.

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İçinden geçilen kritik sürecin istikrarlı ve uzun süreli bir hükümete ihtiyacı artırdığını belirten Üstel, şöyle devam etti:

“2 yıldır Covid-19 ile mücadele eden ülkemiz ağır ekonomik sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmış en önemlisi ise sağlık sistemimiz ciddi bir sınav vermiştir. Ülkece verdiğimiz bu mücadelede de başta elini taşın altına koyan sağlık çalışanlarımız olmak üzere bakanlık görevimle bu savaşta yer almaktan onur duymaktayım. Güzel ülkemizin vefakâr sağlık çalışanlarının çırpınışına şahit olmak gelecek için bizleri umutlandırdığı kadar eksikliklerimizi de yüzümüze çarpmış ve dersler almamızı sağlamıştır.”

Üstel, Covid-19 sonrası dünyanın, yine virüslerle ve farklı sağlık sorunlarıyla mücadele edeceğini öngören bilim insanlarının uyarılarını dikkate alarak, mevcut sağlık sisteminin çok daha sağlam bir yapıya kavuşması için çok ciddi emek ve mücadele gerektiğini kaydetti.

“Yeni kurulacak hükümetimizle birlikte özellikle en ön sırada yer alan sağlık sektörüne yönelik yatırım ve istihdamlarımız için plan ve programlarımız şimdiden hazırdır” diyen Ünal Üstel, şunları belirtti:

“Ekonomimizde yaşanan daralmaya ve zor günlerden geçen sektörlerimiz içinde Ulusal Birlik Partisi kadroları bu ülkenin iş bilen, azimli ve en çalışkan kadrolarına sahiptir.

Vatandaşlarımızı işleri sadece yapılana engel olmak, yapılanı bozmak üzere ideolojik vaatler veren muhalefet partileri yerine iş bitirici, sorun çözen ve tek başına iktidar parolasıyla yola çıkan UBP’ye mühürleriyle destek vermeye davet ediyoruz.

Geleceğimiz için çocuklarımız için mutlu yarınlar için geçmişte olduğu gibi yarın da birlik olalım ve Ulusal Birlik Partisi’nde geleceğe yürüyelim.

Seçim öncesi son kez sizlere mutlaka sandığa gidin çağrımı yenilerken pazartesi günü doğacak güneşin şimdiden tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

Zafer inanlarındır, zafer UBP’nindir.”

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Son Güncelleme: 21.01.2022 23:25
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