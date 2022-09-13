banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
CTP MYK seçildi
CTP MYK seçildi
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Esentepe'de feci olay; 1 yaralı!
Esentepe'de feci olay; 1 ağır...
Lefkoşa'da olaylı gün... Sopalarla adam dövdüler!
Lefkoşa'da olaylı gün!
Cezaevi'ne uyuşturucu sokmaya kalktı!
Cezaevi'ne uyuşturucu sokmaya kalktı!
banner404

Üstel, yerel seçimlerle ilgili sürecin yürütülmesinde tam yetkili kılındı

13 Eylül 2022 Salı 19:30
Üstel, yerel seçimlerle ilgili sürecin yürütülmesinde tam yetkili kılındı

“Kaos ortamı yaşıyoruz. İlk önce bu ortamdan nasıl çıkacağımızı, ardından insanımızı 27 Kasım’da yeniden nasıl seçime götürebileceğimizi süratle çalışmamız gerekiyor”

 

“Bu düştüğümüz ortamdan çıkış yolunu muhalefet partileriyle birlikte bulacağız”

 

“Bu haftanın sonuna kadar ülkemizi bu ortamdan kurtarmış olacağımıza inanıyorum”

 

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Anayasa Mahkemesi’nin yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören yasanın anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından ülkenin içine girdiği kaos ortamını sonlandırmak ve yeniden yerel seçimin yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmaları yürütmek üzere UBP yetkili organlarının kendisini  ‘tam yetkili’  kıldığını" açıkladı.

 

“Yerel seçimler” gündemiyle bugün sırasıyla toplanan UBP Merkezi Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'nin ardından basına açıklamalarda bulunan UBP Genel Başkanı Üstel, kendisini çalışmaları yürütmek üzere yetkili kılan tüm parti organlarına teşekkürlerini ileterek, yarından itibaren süratle çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

 

İlk önce ülkenin içinde bulunduğu “kaos ortamını” sonlandırmak, ardından ise halkı yeniden 27 Kasım’da seçime götürebilmek adına çalışmalar yürüteceklerini söyleyen Üstel, bu noktada zamanın çok önemli olduğuna değinerek, muhalefet partileriyle istişare halinde bu sıkıntıları aşacaklarını kaydetti. 

 

Üstel, “Hafta sonuna kadar ülkemizi düştüğü durumdan kurtarmış olacağımıza inanıyorum” dedi. 

 

- “Bayram havasında bir kurultayımız oldu”

 

Üstel, eski parti Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun istifasının ardından boşalan genel başkanlığa tek aday olarak gösterilmesinin ardından, pazar günü UBP Kurultayı’nın da gerçekleştirildiğini ve burada oy birliğiyle Genel Başkan seçildiğini hatırlatarak, “Bayram havasında, görkemli bir kurultayımız oldu. Destekleyenlere, bizi izleyen halkımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

 

Üstel, şu anki gündemin yerel seçimler olduğuna işaret ederek, belediyelerin birleştirilmesine yönelik yasa tasarı için Meclis’teki bütün milletvekillerinin ağustos ayına kadar çalışmalar yürüttüğünü ve hemfikir olunan kriterler çerçevesinde 27 Kasım’ı hedef koyduklarını aktardı.

 

-"Kaos ortamı yaşanıyor... Muhtarlar, belediye başkanları imza atamıyor"

Yerel seçimlerin 27 Kasım’da yapılmasını içeren Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası'nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlayan sürecin, Anayasa Mahkemesi hükmüyle bozulduğunu aktaran Üstel,  “Geldiğimiz noktada bir kaos ortamı yaşanıyor. Okullar açılıyor. Çocuklarımız okula gidecek. Muhtarlarımız ikametgah belgesine imza atamıyor. Belediye başkanlarımız imza atamıyor” dedi.

 

Üstel, “Öncelikle bu düştüğümüz ortamdan çıkış yolunu muhalefet partileriyle birlikte bulacağız. Ardından 27 Kasım seçimini tekrardan Cumhuriyet Meclisi’ndeN bir kararla geçirip, yerel seçimlerin ‘start’ını vermiş olacağız. Bana partimin verdiği yetki çerçevesinde de süratli bir şekilde bölgelerimizdeki belediye başkanlıklarımı da tespit edip, süreci başlatmış olacağız” şeklinde konuştu.

banner360
Son Güncelleme: 13.09.2022 21:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay, “Dünya İlk Yardım Günü” nedeniyle açıklama yaptı
LAÜ İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay, “Dünya İlk Yardım Günü” nedeniyle açıklama yaptı
Karşıyaka'da sözün bittiği yerdeyiz melek olup uçtu
Karşıyaka'da sözün bittiği yerdeyiz melek olup uçtu
Yine kaza: 3 yaralı
Yine kaza: 3 yaralı
UBP Parti Meclisi toplantısı başladı
UBP Parti Meclisi toplantısı başladı
Lefkoşa'daki kötü kokunun kaynağı belli oldu
Lefkoşa'daki kötü kokunun kaynağı belli oldu
Aktif sigortalı çalışan sayısında artış var
Aktif sigortalı çalışan sayısında artış var
Ataoğlu: “Pahalılığı önlemek boynumuzun borcu“
Ataoğlu: “Pahalılığı önlemek boynumuzun borcu“
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda kaza! Araç takla attı
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda kaza! Araç takla attı
UBP MYK ile Parti Meclisi bugün toplanıyor
UBP MYK ile Parti Meclisi bugün toplanıyor
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim