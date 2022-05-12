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Üstel, YDP ile görüştü

12 Mayıs 2022 Perşembe 14:30
Üstel, YDP ile görüştü

ÜNAL ÜSTEL 15.30’DA DP’Yİ ZİYARET EDECEK

ÜSTEL: “PARTİ GENEL SEKRETERLERİNİ HÜKÜMET PROGRAMINI ŞEKİLLENDİRMEKLE YETKİLENDİRECEĞİZ”

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ile görüştü.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Üstel, 15.30’da Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret edeceklerini ve parti genel sekreterlerini hükümet programını şekillendirmekle yetkilendireceklerini ifade etti.

Üstel, “İyi niyetle bu yola çıkıyoruz. Bir icraat hükümeti ortaya çıkarıp, icraat yaparak ülkenin önünü açmak asli görevimizdir. Bu bilinçle hareket edeceğiz” dedi.

Ülkede uzun süredir devam eden bir hükümet boşluğu olduğunu söyleyen Üstel, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anayasa’nın verdiği yetkiyle kendisini hükümeti kurmakla yetkilendirdiğini belirtti.

Bu yetkinin UBP yetkili organlarında da oybirliğiyle onaylandığını söyleyen Üstel, acil ve öncelikli konuların neler olduğunu ve neler yapılabileceğini bir program dahilinde nasıl çözebileceklerini görüştüklerini kaydetti.

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Ünal Üstel, ülkenin ekonomik sıkıntılarının ne kadar büyük olduğunun bilinci içinde olduklarını söyleyerek, “Esas gailemiz ülkemizdir. Ne kadar hızlı bir görüş alışverişlinde bulunur ve protokol çalışması yaparsak ülkenin gecikmiş sorunlarını bir an önce çözüme ulaştırırsak ülkemizin önünü kısmen de olsa açmış olacağız” dedi.

Üstel, 15.30’da Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret edeceklerini ve genel sekreterlerin hükümet programını şekillendirmekle yetkilendireceklerini ifade etti. Üstel, “İyi niyetle bu yola çıkıyoruz, bir icraat hükümeti ortaya çıkarıp icraat yaparak ülkenin önünü açmak bu bilinçle hareket edeceğiz” şeklinde devam etti.

ARIKLI  

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da konuşmasında, hükümet krizinin ardından gelinen noktadan kimsenin memnun olmadığını söyledi. Arıklı, parti olarak hükümetin ana muhalefet partisi tarafından kurulmasından yana olduklarını ancak ana muhalefet liderinin Ünal Üstel ile görüşmeyeceği yönünde  açıklama yaptığını hatırlattı.

Bu durumda tek alternatifin UBP-DP-YDP hükümeti olduğunu savunan Arıklı, Üstel ile bugün fikir teatisinde bulunduklarını söyledi.

Öncelikli olanın kurulacak hükümetin icraat yapması ve belli bir program dahilinde çalışması olduğunu dile getiren Arıklı, Üstel’in bu konuda icraat yapmak için görev üstlendiğini açıkladığına işaret etti.

Arıklı, genel sekreterlerin hükümet programı üzerinde çalışacaklarını ve genel başkanların da son rötuşları yapacağını belirtti.

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Son Güncelleme: 12.05.2022 14:48
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