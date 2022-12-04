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Üstel: "Yaptığımız girişimler sonucunda et fiyatlarında indirime gidildi"

04 Aralık 2022 Pazar 16:01
Üstel: "Yaptığımız girişimler sonucunda et fiyatlarında indirime gidildi"

Başbakan Ünal Üstel hükümet olarak yaptıkları girişimler sonucunda et fiyatlarında indirime gidildiğini söyledi.

 

Başbakan Üstel yazılı açıklama yaparak  hayvan üreticileri ve kasaplarla yapılan değerlendirmeler sonrasında et fiyatlarında bir miktar indirim yapıldığını belirterek, “Bu konudaki girişimler devam edecek. Bir yandan üreticilerimize daha çok üretmeleri konusunda desteklerimiz sürerken, diğer yandan et fiyatları istenen düzeyde olmazsa et ithali opsiyonunu yeniden gündeme alabiliriz” dedi.
 

-“Kaçak etin ülkeye girişi engellenecek”


Başbakanlık’ta Başbakan Ünal Üstel başkanlığında sınır güvenliği konusunda toplantı yapıldı.

Toplantı sonrasında yazılı açıklama yapan Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kaçak yollarla et sokulmasının önüne geçilmesi için gerekli her türlü tedbiri alacaklarını ifade ederek, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan sınır güvenliği değerlendirme toplantısında Güney Kıbrıs'tan yasadışı yollarla KKTC'ye geçirilen kaçak et ve diğer ürünlerle ilgili sınırlarda alınacak önlemlerin ele alındığını kaydetti.

 

Ünal Üstel, alınacak tedbirlerle birlikte ülkeye kaçak ve ne olduğu belli olmayan ürünlerin girişinin engellenmiş olacağını, böylece halkın daha kaliteli ve sağlıklı ürünlere ulaşmasının güvence altına alınacağını bildirdi.

 

-“Sınır boyunca çağa uygun takip sistemleri kurulacak
Et kaçakçılığın önlenmesi için sınır boyunca 24 saat takip yapacak sistemler kurulacağını ve dijital denetimlerin artırılacağını, oluşturulacak hızır müdahale timlerinin izleme merkezinden gelecek uyarılara göre kaçakçılık girişiminde bulunanlara hemen müdahale edeceğini, bu arada  Ceza Yasasında değişiklik yapılarak kaçakçılığı önlemek için cezaların ağırlaştırılacağını anlatan Ünal Üstel, bu konudaki yasal düzenlemelerin ivedi şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

-“Et kaçakçılığı ile ilgili ceza yasasında değişiklik yapılacak

Ceza yasası kapsamında yapılacak değişikliklerin önümüzdeki hafta bakanlar kurulunda görüşüleceğini dile getiren Başbakan Üstel, "ilgili bakanlıklar ve güvenlik birimlerinin ortak çalışması ile alınacak önlemlerle et kaçakçılığın önüne geçileceğini" ifade etti.

Hızır müdahale ekibi oluşturulacak

 

Başbakan Ünal Üstel oluşturulacak hızır müdahale ekiplerinin en kısa sürede göreve başlamasının sağlanacağını da ifade ederek bu ekiplerin sadece sınır kapılarında hizmet vereceğini ve et kaçakçılığın önlenmesinde etkin rol oynayacağını kaydetti.

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