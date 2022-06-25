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Üstel: “Yanan alanlarımızın yeniden yeşillendirilmesi için anavatanımızdan mutlu bir haber daha geldi”

25 Haziran 2022 Cumartesi 16:00
Üstel: “Yanan alanlarımızın yeniden yeşillendirilmesi için anavatanımızdan mutlu bir haber daha geldi”

Başbakan Ünal Üstel, yanan alanlarımızın yeniden yeşillendirilesi için Anavatan Türkiye’den mutlu bir haber daha geldiğini belirterek, “Bize 1 milyon ağaç fidanı bağışlıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faut Oktay’a, yüce Türk Ulusuna, şahsım ve halkım adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan Ünal üstel, Mersinlik köyünü ziyaret ederek, yangının söndüğü alanlarda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başbakan Ünal, Mersinlik Köyünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, Mersinlik köyünde BRT’ye yaptığı açıklamada, dört gün boyunca çok sıkıntılı bir süreç yaşandığını, halkın bu dört günde birlik beraberlik içerisinde büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.  Başbakan Üstel, “Allah’ın bize yardımcı olmasıyla akşam yağan yağmurlardan sonra, halkımızın büyük özverili çalışmalarıyla bugün daha rahat bir nefes alabiliyoruz” dedi.

Yangının sönmüş durumda olduğunu ve yanan alanlarda soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Başbakan Üstel, bugün yaklaşık 300 kişinin ve iş insanlarının gönderdiği araçların arazide olduğunu, hava araçlarının da soğutma çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

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Yangının ilk gününden beri Anavatan Türkiye’nin hava araçları ile yardımlarını esirgemediğini belirterek teşekkür eden Başbakan Ünal Üstel, yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için Anavatan’dan mutlu bir haber geldiğini söyledi.

-“Yürekten teşekkür ediyorum”

Başbakan Üstel, “Yanan alanlarımızın yeniden yeşillendirilmesi için Anavatan’ımızdan mutlu bir haber daha geldi; bize 1 milyon ağaç fidanı bağışlıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faut Oktay’a, yüce Türk Ulusuna, şahsım ve halkım adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Yanan alanların yeniden yeşile kavuşturulması için zaman kaybetmeden gerekli çalışmaların başlayacağını ve önümüzdeki günlerde halka paylaşılacağını aktaran Başbakan Üstel, yangının söndürme çalışmasında gece gündüz seferberlik duygusuyla çalışan herkese teşekkür etti.

Başbakan Üstel, bundan sonra tedbirleri daha da artırarak, yeşili korumak için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 25.06.2022 18:58
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