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Üstel ve Ersoy biraraya geldi

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy KKTC’de

Üstel ve Ersoy biraraya geldi

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy KKTC’de

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:44
Üstel ve Ersoy biraraya geldi

Başbakan Vekili, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü.
Baş başa görüşen iki mevkidaş daha sonra iki ülkenin heyetleri arasında gerçekleşen toplantıya başkanlık etti. Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve heyeti onuruna öğle yemeği de verdi.
ÜSTEL
Bakanlıktaki görüşmede ilk sözü alan Başbakan Vekili, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ersoy ve heyetini ülkede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Ersoy’un turizmin içinden biri olduğunu da anımsatan Üstel, TC Kültür ve Turizm Bakanının KKTC’yi yakından tanıdığını, sıkıntıları da iyi bildiğini kaydetti.
Üstel, Ersoy ile görüş alışverişinde bulunacaklarını, bakanlıları arasında yaşanan bazı sıkıntıları ele alacaklarını söyledi.
ERSOY
Konuk Bakan Nuri Ersoy, ev sahipliğinden dolayı Üstel’e teşekkür etti.

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Turizm Bakanı Üstel’in Ankara ziyaretinde başlattıkları bir çalışmaya işaret eden Ersoy, “İki strateji üzerine yoğunlaşma kararı aldık. Biri ulaştırmanın iyileştirilmesi, diğeri de tanıtımla ilgili strateji oluşturulması. Önceliğimiz yabancı turist ziyaretinin artırılması. Tanıtım ve ulaşım politikasının kalıcı ve sürdürülebilir olması önemli. Bu strateji üzerinde çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu çalışmaya desteğimiz tamdır”  şeklinde konuştu.
Türkiye’nin turizmin geliştirilmesi için kendi içinde bazı birimler kurduğunu, bu konuda deneyimli olduklarını belirten Ersoy,  “Biz Türkiye’de ortaya ciddi ve yeni hedefler koyduk. 2023’e kadar 75 milyon turist 65 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz. Benzer bir çalışmanın KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ile yapılması, KKTC’nin  de bizim rüzgarımızla beraber turizm pastasından pay alması için gerekli çalışmaları ve stratejileri birlikte oluşturup hayata geçireceğiz” dedi.
Konuk Bakan, Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelinin dünyada tanıtılması için bir dizi hamleyi planlayıp 2020 itibarıyla hayata geçirmeyi hedeflediklerini de vurguladı.
TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Eylül ayı içinde tamamlamaya çalıştığımız kültür ve turizm protokolü var. Onu da hayata geçireceğiz”  dedi.
Ersoy, “Kıbrıs’ın büyük bir ekonomik değeri var. Önemli olan turizm değerlerinin ekonomiye daha iyi şekilde katılını sağlamak” şeklinde konuştu.
Görüşmede,  TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem,  TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, Kültür Varlıkları Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Yatırım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Neşe Çıldık da hazır bulundu.
Heyete TC Lefkoşa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ayşe Zeybek, Bakan Üstel’e de Bakanlık Müsteşarı Mustafa Erişmen ve daire müdürleri eşlik etti. 
 


 

Son Güncelleme: 22.08.2019 14:44
Anahtar Kelimeler:
ünal üstel Mehmet Nuri Ersoy
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