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Üstel: “Ülke genelinde test merkezleri artırıldı”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için gerekli önlemlerin alındığını, öğrencilerin antijen testlerini yaptırmaları için laboratuvar ve Kovid-19 test merkezlerinin artırıldığını açıkladı. 

18 Eylül 2021 Cumartesi 15:30
Üstel: “Ülke genelinde test merkezleri artırıldı”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için gerekli önlemlerin alındığını, öğrencilerin antijen testlerini yaptırmaları için laboratuvar ve Kovid-19 test merkezlerinin artırıldığını açıkladı. 
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede şu ana kadar toplam 431.232 doz aşı uygulandı. 218.479 kişiye birinci doz ve 212.753 kişiye ise her iki doz aşıları yapıldı. Nüfusun yüzde 57.19’u birinci doz,  yüzde 55.69’u ise her iki doz aşısını oldu. 
“ÖĞRENCİLERE RANDOM TESTLER DE YAPILMAYA BAŞLANDI”
Üstel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyayı saran Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir eğitim yılını okulsuz yaşayan çocukların bu yıl okullarına kavuştuğunu, Sağlık Bakanlığı olarak hükümetin aldığı yüz yüze eğitim kararı sonrası başlattıkları tedbir çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. 
Okullardaki denetimlerde okulların pandemi kurullarının bilgi ve bulgularının Eğitim Bakanlığı ile birlikte değerlendirdiklerini belirten Üstel, öğrencilere “random (rastgele)” testlerin yapılmaya başlandığını da açıkladı. 
“Hedefimiz eğitimin herhangi bir nedenle kesintiye uğramasına fırsat vermeden sürekliliğini sağlamaktır” diyen Üstel, bu doğrultuda, yükseköğretimde de gerekli önlemler aldıklarını, yurt dışından gelecek öğrenciler için “yeterli” aşının bulunduğunu yineledi.
“AŞI OLMAYI REDDETMEK BİLİME İNANMAMAKTIR”

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Üstel, açıklamasında, “Tüm dünyanın sorunu haline gelen yaşam engelini hep birlikte aşacağımıza inancım tamdır. Aşı olmayı görev bilerek hem kendimizin hem çevremizin sağlığına hizmet etmeliyiz. Aşı olmayı reddetmek bilime inanmamaktır” dedi. Üstel, halka “yoğun bir şekilde kapalı mekanları kullanmamaları” ve maske mesafe, hijyen kurallarını dikkat etmeleri çağrısında da bulundu.
“ÖĞRENCİLER ANTİJEN TESTLERİNİ HAFTANIN HERHANGİ BİR GÜNÜ YAPTIRABİLİR”
Üstel, ülke genelinde öğrencilerin ve vatandaşların Kovid-19 testlerini yapabilecekleri merkezlerin artırıldığına işaret ederek, öğrencilerin haftalık antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın herhangi bir günü yaptırabileceklerini hatırlattı. 
Üstel, “Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir. Örneğin Eylül ayının 20'sinde yapılan test sonucu ayın 27'sine kadar geçerli olacaktır” dedi. 
ÜCRETSİZ ANTİJEN TESTLERİ İÇİN KRİTERLER 
Açıklamada, antijen testlerinin “çift doz aşılı kişiler; son 6 ay içinde Kovid-19 atlatmış kişiler; Kovid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler; 18 yaş altında olanlar (6 yaşın altında ailenin isteğine bağlı); sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler; sosyal yardım alanlar” için ücretsiz olarak yapılmakta olduğu da hatırlatıldı.
Bu kriterlere uyan kişilerin ücretsiz antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda veya merkezlerde testlerini yaptırabildiği kaydedilen açıklamada, kayıt yaptıramayan kişilerin kayıtlarının ise test için gittikleri laboratuvar veya merkezler tarafından yapılacağı belirtildi. 
 

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Son Güncelleme: 18.09.2021 16:24
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