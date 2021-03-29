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Üstel: “Tüm sektörlerle birlikte hareket ederek, daha sıkı tedbirler ile yeniden kapanmanın önüne geçebiliriz”

29 Mart 2021 Pazartesi 16:45
Üstel: “Tüm sektörlerle birlikte hareket ederek, daha sıkı tedbirler ile yeniden kapanmanın önüne geçebiliriz”
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ÜSTEL: “TÜM SEKTÖRLERLE BİRLİKTE HAREKET EDEREK, DAHA SIKI TEDBİRLER İLE YENİDEN KAPANMANIN ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ”  

Sağlık Bakanlığı, Restorancılar Birliği (Res-Bir) ve Çelebioğlu Güvenlik Şirketi arasında Covid-19 ile mücadele kapsamında birliğe bağlı faaliyet gösteren iş yerlerinin denetlenmesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı. 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ünal Üstel, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ile çalışma hayatındaki sektörlerin açılmaya başladığını, restoranların da ilk önce dış ve sonrasında iç mekanlarının belli kriterlerle açıldığını, bu süreçte kurallara uymanın ve denetlemenin büyük önem arz ettiğini söyledi. 
Res-Bir’in kendilerini denetleme isteklerini takdirle karşıladığını belirten Üstel, denetleme konusunda bakanlık ve yerel yönetimlerin tek başına yeterli olmakta bazı sıkıntılar yaşadıklarını, dolayısı ile bu protokolü diğer sektörlerle de yapmak istediklerini kaydetti. 
Tüm reel sektör, sanayiciler, turizmciler, serbest çalışanlara seslenen Üstel, tüm esnafla birlikte hareket edilerek, daha sıkı tedbirler ile yeniden kapanma olmasının önüne geçilebileceğini ifade etti. 

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Bakan Üstel, pandemi sürecinin birlikte hareket ederek aşılabileceğini söyleyerek, Restorancılar Birliği ve Çelebi Güvenlik Şirketine, örnek olarak değerlendirdiği adımlarından dolayı teşekkür etti. 
KAYIM
Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Salih Kayım, Sağlık Bakanlığı’nın bu zor süreçte gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür etti. 
Yeniden bir kapanma yaşanmaması için birlik olarak kendilerini denetleme kararı aldıklarını belirten Kayım, Çelebioğlu Güvenlik Şirketi ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile pandemi sürecinde kendi talepleri doğrultusunda kamu sağlık ve menfaati odaklı katkı koymaya başlayacaklarını kaydetti. 
 

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Son Güncelleme: 29.03.2021 17:02
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