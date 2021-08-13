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Üstel: “Temaslılarınızı biz tespit edersek, kimsenin gözünün yaşına bakmadan cezayı keseceğiz”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, katıldığı bir programda koronavirüs sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

13 Ağustos 2021 Cuma 10:57
Üstel: “Temaslılarınızı biz tespit edersek, kimsenin gözünün yaşına bakmadan cezayı keseceğiz”

Sağlık Bakanı Üstel, pozitif çıkan kişilerin temaslılarını sakladığına işaret ederek, “Birbirimizi kontrol etmemiz gerekiyor… Pozitif oldunuz, muhakkak merkezimizi arayacaksınız. Kendi kendinizi ihbar edin ya da komşular etsin. Evi var ise ve ağır geçirmiyorsa evde tedavisini yaparız. Bunu insanımız çok ihmal ediyor. Vakaların çoğalmasının ana nedeni budur…” diye konuştu.  

“KORONAVİRÜS BİR VİRÜSTÜR VE UTANILACAK BİR ŞEY YOK”

“Temaslılarınızı bildirin” ifadelerini kullanarak halka çağrıda bulunan Üstel, Kendinizi saklamayın, utanılacak bir şey yok. Kovid-19 bir virüstür, dünyada da ülkemizde de vardır. Bunu ancak birbirimizi söyleyerek önünü kesebiliriz” dedi.

“TEMASLILARINIZI BİZ TESPİT EDERSEK, CEZAYI KESECEĞİZ”

Üstel, “Ekmek parasından çok bu önemlidir. Ülkeyi kapatmamak için sağlık çalışanlarımız yürekten çalışıyor. Kapanmalardan dolayı ülkemiz çok fakirleşti… Biz kurallara dikkat edersek, bulaşı önleriz. Ülkemizin önünü açmak için bir kere bu kurallarla yaşamayı öğreneceğiz. Pozitif hastalar temaslıları da bildirmek mecburiyetinde. Biz tespit edersek, kimsenin gözünün yaşına bakmadan cezayı keseceğiz” ifadelerini kullandı.

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AŞI KARTLARININ ULUSLARARASI PLATFORMDA YAŞADIĞI SIKINTI... “BU SORUN BUGÜN-YARIN ÇÖZÜLECEK”

Yurt dışına çıkacak olan öğrencilerin aşı kartlarının kabul edilmemesi kapsamında görüşmelerin devam ettiğine de dikkat çeken Sağlık Bakanı Üstel, “Görüşüyoruz… Ortak noktayı kabul etmelerini bekliyoruz. Bu bir siyasi sorun. Bu sorun bugün-yarın çözülecek. Şu anda cevap bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kabul edilememesi halinde önlemlerin alınacağını, gerekmesi halinde karantina parasının da ödenebileceğini aktaran Üstel, “Öğrencilerimizin rahat seyahat etmesi için gerekli önemleri alıyoruz. Bunu çözeceğiz. Rum tarafı insancılsa bunu çözeceğiz” dedi.

NÜFUSUN YÜZDE 45’İ AŞILANDI

Nüfusun yüzde 45’inin aşılandığını da belirten Sağlık Bakanı Üstel, “aşılanın” çağrısı yaptı ve şöyle devam etti:

“Bu geldiğimiz noktada ülke bir kapanma daha kaldıramaz. Ülkenin kapanmaması için bütün şartlarını zorlayacağız.”

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Anahtar Kelimeler:
ünal üstel
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