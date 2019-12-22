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Üstel: “Tanıtımda ambargoyu aştık”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tanıtım ambargosunu dijital pazarlama ile bertaraf ettiklerini vurguladı.

Üstel: “Tanıtımda ambargoyu aştık”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tanıtım ambargosunu dijital pazarlama ile bertaraf ettiklerini vurguladı.

22 Aralık 2019 Pazar 14:32
Üstel: “Tanıtımda ambargoyu aştık”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, her şeyin hızla değişip, geliştiği, kendini sürekli yenileyen, güncelleyen dijital bir çağın yaşandığına işaret eden Bakan Üstel, turizmin en az teknoloji ve bilim kadar hızla gelişen ve değişken küresel bir sektör konumunda olduğunun altını çizdi. 

Günümüzde 1,3 milyardan fazla gezginin bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ettiğini belirten Üstel, “Günümüzde Dünya turizm gelirleri 1,2 trilyon doları aştı. Değişen çağ kendi insan modelini oluşturup, yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiği gibi, yine kendi arzını da doğal olarak oluşturmaktadır. Bu büyük dönüşümün hızına diğer sektörlere nazaran fazlasıyla iç dinamiğe ve çeşitliliğe sahip olan turizm ayak uydurmak zorundadır” dedi.

“ÜLKE VİDEOMUZ 190 BİNİN ÜZERİNDE İZLENDİ”

Turizmde tercih edilmeyi başarmış diğer ülkeler gibi Kuzey Kıbrıs’ın da değişen turist profiline ulaşmak için dijital çağın imkanlarını en iyi şekilde kullanması gerektiğini söyleyen Üstel, Kuzey Kıbrıs’ın turistik olanaklarını İngiltere’nin Daily Mail, Independent, Sky News, The Telegraph, Evening Standart, Accuweather gibi 50’den fazla kategoride trafiği en yüksek ve saygın dijital platformunda tanıtıldığını aktardı.

Üstel, yapılan ve devam eden tanıtımların ilk iki ayında 2.4 milyonun üzerinde görsel gösterim, 190 binin üzerinde de video izlenmesine ulaşıldığını vurguladı.

“DİJİTAL REKLAMCILIK BÜTÇE AVANTAJI DA VERİYOR” 

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Global istatistikler de atıfta bulunan Bakan Üstel, 2018’de internet trafiğinin %52’sinin mobil cihazlarla sağlandığını söyleyerek, “Bu ve bunun gibi verilere bakıldığında ülkelerin dijital reklamcılık ile hedef kitlelerine ulaşma konusunda hem bütçe hem de marka bilinirliği açısından avantaj elde edebilecekleri ortaya çıkıyor” dedi. 

“GERİ BİLDİRİMLERLE YENİ STRATEJİLER GELİŞTİRİYORUZ…”

Karşılıklı etkileşim temelinde İngiltere’de yapmaya başladıkları dijital reklamlar sayesinde hızlı geri bildirimler aldıklarına işaret eden Bakan Üstel, “Aldığımız geri bildirimleri değerlendiriyoruz ve yeni stratejiler geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı. 

“TURİZMCİLER VE ÜLKE İNSANININ YÜZÜ GÜLECEK”

Kuzey Kıbrıs’ta günümüzün bilinçli turistlerine sürdürülebilir turizmi destekleyen bir destinasyon sunmak için politikalar geliştirdiklerini söyleyen Üstel, “Gerek geleneksel olarak sürdürdüğümüz pazarlama faaliyetlerimiz, gerekse de İngiltere’de devam eden dijital pazarlama çalışmalarımız Almanya, Belçika, Hollanda, Finlandiya ve Norveç gibi hedef ülkeleri de içine alacak şekilde genişletilerek ve gelişerek devam edecektir” dedi.

Üstel, bu çalışmaların katkısıyla turist sayısını daha da artıracaklarına ve bu sayede başta turizmciler olmak üzere, ülke genelindeki esnaf ile halkın yüzünü güldüreceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 22.12.2019 17:42
Anahtar Kelimeler:
Kktc Tanıtım Ambargosuünal üstel
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