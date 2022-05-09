banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
2 Aday kaldı…
2 Aday kaldı…
banner404
Flaş Haber
Kamuda yaz mesaisi başladı
Kapat

Üstel: “Süratli bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Kısa zamanda hükümeti kuracağımızı düşünüyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen İçişleri Bakanı ve UBP Milletvekili  Ünal Üstel, partinin yetkili organlarından alacağı yetki doğrultusunda hükümeti kısa zamanda kuracaklarını kaydetti.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 20:45
Üstel: “Süratli bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Kısa zamanda hükümeti kuracağımızı düşünüyorum”

 Hükümeti kurma görevi  Cumhurbaşkanı  Ersin tarafından kendisine tevdi edildikten sonra  Cumhurbaşkanlığından çıkışta  açıklama yapan İçişleri Bakanı Ünal Üstel,  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile istişareleri sonucunda görevi kendisine vermeye karar verdikleri belirtti ve partinin yetkili organlarından yetki aldıktan sonra hükümet kurma çalışmalarına başlayacağını söyledi.

Kendisine güvendikleri için Başbakan Sucuoğlu ve UBP milletvekillerine ve görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı’na teşekkürlerini sunan Üstel, “İnanıyorum ki ülkemizde biriken sorunların önünü açmak için süratli bir şekilde çalışmalara başlayacağız” dedi.

“DİĞER SİYASİ PARTİLERLE BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE İLERLEYECEĞİZ”

banner341
Üstel, kısa zamanda hükümeti kuracaklarına inanç belirterek, ne kadar süratli hareket edilirse o kadar hızlı ülkenin önünün açılacağını söyledi.

Basının sorularını da yanıtlayan Üstel partinin en deneyimli isimlerinden biri olduğunu, bu görevin kendisine verilmesinin “sürpriz” olmadığını belirtti ve sürecin kolay olmadığına değinerek, diğer siyasi partilerle “birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ilerleneceği” mesajını verdi.

Tüm siyasi partilerle görüşeceklerini kaydeden Üstel, partinin yetkili organlarıyla istişare edilmesinin ardından görüşmelere başlanacağını belirtti ve Parti Meclisi’nin planlandığı gibi çarşamba yapılacağını, Merkez Yönetim Kurulunun ise  devam ettiğini  ve toplantı sonrası oradan alınan kararların da açıklanacağını söyledi.  

banner360
Son Güncelleme: 09.05.2022 22:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Parti Meclisi Üyesi Gürsel Uzun Tatar kurşun döktürmeli
UBP Parti Meclisi Üyesi Gürsel Uzun Tatar kurşun döktürmeli
Sucuoğlu: UBP Parti Meclisi hükümeti kurmakla görevlendirilen Ünal Üstel’in yetkilendirilmesini Çarşamba günü değerlendirecek
Sucuoğlu: UBP Parti Meclisi hükümeti kurmakla görevlendirilen Ünal Üstel’in yetkilendirilmesini Çarşamba günü değerlendirecek
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Tatar hükümeti kurma görevini UBP milletvekili Üstel’e verdi
Tatar hükümeti kurma görevini UBP milletvekili Üstel’e verdi
CTP: “Federal Kıbrıs’ın bir bütün olarak AB içerisinde yer alması AB’nin de önceliği olmalı”
CTP: “Federal Kıbrıs’ın bir bütün olarak AB içerisinde yer alması AB’nin de önceliği olmalı”
Son 2 haftada 153 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Son 2 haftada 153 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Işık: “Arpa ve buğdaya yeni zam talebi kabul edilemez”
Işık: “Arpa ve buğdaya yeni zam talebi kabul edilemez”
Manga: “Güçlü Türkiye, güçlü KKTC yolunda birlikteyiz”
Manga: “Güçlü Türkiye, güçlü KKTC yolunda birlikteyiz”
Mamülcü: “KKTC siyaset arenası sözün bittiği yerde”
Mamülcü: “KKTC siyaset arenası sözün bittiği yerde”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim