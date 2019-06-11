Üstel: ”Sektörü rahatlatıcı hamleler yapacağız”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 2020 yılının kaybedilmemesi için turizm paydaşlarının acil olan sıkıntılarını gidermek için çalışma başlatacağını ve kısa süre içerisinde sektörü rahatlatıcı hamleler yapacaklarını vurguladı.

Bakan Üstel, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre KITSAB Başkanı Erkan Kilim kabulde yaptığı konuşmada Bakan Ünal Üstel’e başarılar dilerken, yeni dönemde Bakanlık ile uyum içinde çalışma arzusunda olduklarını söyledi.

Başkan Kilim, Bakan Üstel’in daha önceden de Turizm Bakanlığı yapmış olmasından dolayı birçok konuya vakıf olduğunu, bu nedenle sektör olarak içlerinin rahat olduğunu belirtti.

KITSAB olarak geçmiş dönemden kalan bazı sıkıntıları olduğuna da değinen Kilim, bu sıkıntıların giderilmesi için Bakanlığın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise KITSAB heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KITSAB’ın ülke turizmi için oldukça önem arz ettiğini belirtti.

Üstel, 2020 yılının kaybedilmemesi için turizm paydaşlarının acil olan sıkıntılarını gidermek için çalışma başlatacağını ve kısa süre içerisinde sektörü rahatlatıcı hamleler yapacaklarını vurguladı.

Turizm sektörünü direkt olarak etkileyen konuların başında gelen ulaşım konusunu da gündemlerine aldıklarını belirten Üstel, ulaşımda yaşanan pahalılığın giderilmesi yönünde bazı görüşmelerde bulunacaklarını kaydetti.

Tüm turizm paydaşları ile geniş kapsamlı bir toplantı düzenleyeceklerini belirten Üstel, amaçlarının ülke turizmini daha iyi noktalara taşımak olduğunu söyledi.

Yapılacak toplantı sonucunda sektörün sıkıntılarını yeniden görme fırsatı yakalayacağını da söyleyen Üstel, sektörler arası paylaşımın da gerekli olduğunu vurguladı.