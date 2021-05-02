Üstel, sağlıkla ilgili bilgilendirme ziyaretlerine devam ediyor

Pandemi kuralları dikkate alınarak yapılan ziyaretlerde Üstel, Cumartesi günü Çatalköy, Ozanköy, Beylerbeyi, Arapköy, Karaağaç,

Beşparmak, Bahçeli ve Esentepe'de vatandaşı bilgilendirdi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, konuşmasına, bu toplantıları, sağlık alanında yapılan çalışmalar, Covid 19 salgınıyla ilgili gelişmeler konusunda vatandaşı bilgilendirmek ve vatandaşın da sorularını yanıtlamak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Bakan Üstel, 14 aydır dünyayı sarsan ve ülkemize de yansımasıyla birlikte ülkede sağlık ve ekonomiyi etkisi altına alan Covid-19 ile mücadeleye devam ettiklerini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarını aktardı.

Belediyeler ve özel laboratuvarlarla işbirliği içinde PCR testlerini 10 bine kadar yükseltildiğini kaydeden Üstel, hedeflerinin hızlı antijen testleriyle birlikte test sayılarını 15 bine kadar çıkarmak ve risk taşıyan sektörlerde testleri yaygınlaştırarak salgının önünü almak olduğunu ifade etti.

Aşılama konusunda yapılan çalışmalara değinen Üstel, Anavatan Türkiye’ye her konuda olduğu gibi göndermiş olduğu aşılar nedeniyle KKTC’ye yaptığı katkılar için teşekkürlerini iletti.

AB’den ise 16 Bini AstraZeneca, 4 bini Biontech olmak üzere toplam 20 bin aşı geldiğini kaydeden Üstel, Güney Kıbrıs’ın bu konuda da Kıbrıslı Türklere her zamanki adaletsiz davrandığını ve göndermesi gereken aşı oranında göndermediğini vurguladı.

Üstel, Astra Zeneca aşılarının vatandaşlara talepleri üzerine sadece Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapıldığını belirtti.

Türkiye’nin gönderdiği Sinovac aşılarının , ülke genelinde 19 Merkezde yapılmaya devam ettiğini dile getiren Üstel, aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aşılama konusunda şu anda en büyük kriterin yaş ve kronik hastalık olduğunu kaydeden Üstel, birçok yerde, aşılamada 50 yaş üzerine kadar inildiğini anlattı.

Hedeflerinin 11 Mayıs’a kadar 50 yaş aşılamasını bitirerek, önceliği kurum kuruluşlarda, riskli sektörlere vermek olduğunu vurgulayan Üstel, belediye çalışanları, sivil savunma ekipleri, öğretmenler gibi risk gruplarını aşılayarak, diğer sektörleri de birer birer aşılamaya devam edeceklerini kaydetti.

Sağlık koşullarını göz önünde bulundurarak, otel karantinasının ekonomide yarattığı yükü hafifletmek için kriterleri belirleyerek, bileklikle ev karantinası uygulamasını başlatıldığını anımsatan Üstel, 12 yaş altı çocuk sahibi olan aileler, 70 yaş üzeri yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlara bileklikle ev karantinası uygulamasının devam ettiğini söyledi.

Üstel,son olarak geçtiğimiz akşam açıklanan Sağlık Üst Kurulunun aldığı kararla bayram tatilini ülkesinde geçirmek isteyen yurt dışında okuyan KKTC vatandaşı öğrencilerin güncel öğrenci belgelerini havalimanı’nda ibraz etmesi halinde 3 Mayıs 2021 Pazartesi gününden itibaren ev karantinası kapsamına alınacağını anımsattı.

Kapalı devre turizminin başlattıldığını ve ülkede ekonomik çarkların dönmeye başlaması için belirli açılımlar yapıldığını belirten Üstel, yerli üretimin tüketildiği merkezlerin başında otellerin geldiğini, turizm de yapılan bu açılımın üreticiye de yansıdığını kaydetti.

Bu uygulamada, turistlere şu ana kadar otellerinden çıkma izni verilmediğini dile getiren Üstel, otel dışına çıkma konusunda Haziran ayı başında üst kurulunun alacağı kararlara göre farklı açılımlara gidilebileceğini söyledi.

Pandemi döneminde sağlık alt yapısının da güçlendirildiğini, Acil Durum Pandemi Hastanesiyle Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ayrıldığını belirten Üstel,hedeflerinin Pandemi hastanesinde 60’tan 100 ‘e çıkarılan yatak sayısını 140 a çıkarmak olduğunu kaydetti.

Üstel, vaka sayısı ve salgının durumunu gözlemleyerek, Sağlık Üst Kurulunun alacağı kararlar ışığında, Haziran ayında ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak yeni açılımları hayata geçirmek amacında olduğunu da ifade etti.

Bakan Üstel'e Bahçeli, Karaağaç ve Esentepe'de eşlik eden Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan bölgenin sorunları ile ilgili beklentilerini aktardı.

Bakan Üstel, Bahçeli'de ve Karaağaç'da kapalı bulunan Sağlık Merkezlerinin eksikliklerinin giderilerek en kısa sürede aktif hale getirilmesi ve özellikle yaz aylarında nüfusu artan Esentepe Bölgesi'ne hizmet veren Esentepe Sağlık Merkezi'nin geliştirilmesi eksiklerinin giderilmesi ve 24 saat hazır bulunacak bir ambulansın tahsis edilmesi yönünde çalışma başlattıklarını açıkladı. Bakan Üstel aynı zamanda Çatalköy'de kendisine eşlik eden başkan Mehmet Hulusioğlu ve Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.