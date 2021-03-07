Üstel: “Sağlık çalışanı kadınlarımız şifalı elleriyle hastalarımızın hayatına hokundu”

Üstel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk kadınının her koşulda, her davada kenetlenerek toplumsal mücadelenin kazanılmasında mücahide olarak görev yaptığını, bu sıfatla tarihe geçtiğini vurguladı.

Tüm dünyanın zorlu bir sınavdan geçtiği Covid-19 ile mücadelede başta sağlık çalışanı kadınların, şifalı elleriyle hastaların hayatına dokunduğunu, gece gündüz demeden emeklerini toplumdan esirgemediğini belirten Üstel, “Biliyoruz ki kadınlarımızın sayesinde daha güçlü bir toplumuz ve tarih boyunca kadınlarımızı baş tacı eden bir medeniyetin temsilcileriyiz” dedi.

“En yüce ünvanları kendisinde barındıran kadınlarımızın haklarının her zamandan daha fazla korunacağı günler için çaba sarf etmek, destek olmak bizlerin en önemli görevleri arasındadır” ifadelerini kullanan Üstel, şunları kaydetti.

“Bu vesile ile hayatımızın her alanını güzelleştiren ve dünyamızı daha yaşanacak yer haline getiren başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.”