Üstel, Red Bull Car Park Drıft Dünya Finali'nde İkinci Olan İbrahim Yücebaş’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 9 Eylül 19 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde ikincilik elde eden Kıbrıslı Türk Pilot İbrahim Yücebaş’ı kabul etti.

İstanbul’da düzenlenen dünya finalinde 19 ülkenin sporcuları arasında dereceye giren Yücebaş, Yücebaş kabule öğrencisi Ali Kaçakbaflı ile katılırken, yarışma ile ilgili yaşadıklarını Bakan Üstel’e anlattı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Yücebaş, İstanbul’da düzenlenen Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde birinciliği kıl payı kaçırdığını ifade ederek, ileriki organizasyonlara daha iyi hazırlanacağını belirtti.

Hedefinin Kayseri ve İzmir yarışlarında iyi derece yapıp Türkiye şampiyonu olmak olduğunu belirten Yücebaş, şu anda Türkiye liginde lider durumunda olduğunu da belirtti.

Yarışmaya katılım süresince Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın kendilerine sahip çıkıp katkıda bulunduğunu ifade eden Yücebaş, desteklerinden ötürü Bakan Üstel’e teşekkürlerini sundu.

ÜSTEL: “GENÇLERİMİZİN NELER YAPABİLECEKLERİNİ GÖRMÜŞ OLDUK”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise konuşmasında, gençlerin böylesi uluslararası organizasyonlara katılıp başarı sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerin devam edeceğini belirtti.

Kıbrıslı Türk sporcuların böylesi organizasyonlarda kalitesini ortaya koyduğunu da anlatan Üstel, “Ülke gençlerine fırsat verilmesi halinde neler yapabileceklerini bir kez daha görmüş olduk” dedi.

Bakanlık olarak ülkenin tanıtılması ve pazarlanması yönünde yoğun bir çaba içerisinde olduklarını da belirten Üstel, KKTC sporcularının uluslararası yarışmalardaki temsiliyetinin, ülkenin tanıtımına katkı sağladığını da söyledi.

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