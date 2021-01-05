Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
UBP'nin büyük sınavı
UBP'nin büyük sınavı
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
banner376

Üstel: “Posta Dairesi, 57 yıldır tarihi bir misyon üstleniyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Posta Dairesi'nin 57 yıldır tarihi bir misyon üstlendiğine dikkat çekerek, KKTC’den gönderilen postaların ulaştığı ülkelere Kıbrıs Türk kültürünü ve tarihini taşıdığını belirtti.

05 Ocak 2021 Salı 20:20
Üstel: “Posta Dairesi, 57 yıldır tarihi bir misyon üstleniyor”
banner337
banner351

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ÜSTEL: “POSTA DAİRESİ, 57 YILDIR TARİHİ BİR MİSYON ÜSTLENİYOR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Posta Dairesi'nin 57 yıldır tarihi bir misyon üstlendiğine dikkat çekerek, KKTC’den gönderilen postaların ulaştığı ülkelere Kıbrıs Türk kültürünü ve tarihini taşıdığını belirtti.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, KKTC Posta Dairesi’nin kuruluşunun 57’nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, geçmişte yaşanan imkansızlıkların ve geçirilen süreçlerin unutulmaması gerektiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk postasının dünyaya açılmak açısından önemli rol üstlendiğini vurguladı.
“POSTA DAİREMİZ, TÜRKİYE PTT A.Ş. İŞBİRLİĞİ İLE DÜNYA ÇAPINDA HİZMET VEREN GÜZİDE BİR KURUMUMUZDUR”

banner341
Posta Dairesi’nin bugün uluslararası altyapısıyla, dünya çapında hizmet veren bir kurum haline geldiğini dile getiren Üstel, “Kıbrıs Türk Postaları uluslararası alanda kabul görmüş bir kurumdur” dedi.
KKTC Postası’nın ve pullarının dünyaya açıldığına değinen Üstel, “Bu durumun KKTC’yi tanımayan ve tanımak istemeyenlere örnek olması gerekir. Şöyle ki, pullarımız, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi haricindeki tüm dünya ülkeleri tarafından tanınmaktadır” dedi.
Üstel, posta tarihinin aynı zamanda toplumların da tarihini yansıttığına dikkat çekerek, Posta Dairesi'nin 57 yıldır Kıbrıslı Türklerin haberleşme ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.
Bakan Üstel, bu hizmetleri Posta Dairesi'nin kuruluşundan bu yana büyük özveriyle sunan, emek veren tüm posta görevlilerini kutladı ve teşekkürlerini iletti.

banner360
Son Güncelleme: 05.01.2021 21:44
Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Ünal ÜstelPosta Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu
KKTC Tüketiciler Derneği’nden hükümete çağrı: “Astronomik elektrik tarifelerine karşı acil önlemler alın”
KKTC Tüketiciler Derneği’nden hükümete çağrı: “Astronomik elektrik tarifelerine karşı acil önlemler alın”
TÜK’ten patates üreticilerine duyuru
TÜK’ten patates üreticilerine duyuru
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Sağlık Bakanlığını eczane uygulamaları ile ilgili konularda uluslararası kaynakları takip etmeye çağırdı
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Sağlık Bakanlığını eczane uygulamaları ile ilgili konularda uluslararası kaynakları takip etmeye çağırdı
Rogers: “AB’den gelecek aşıların tedarik edilmesinde iki toplumlu sağlık teknik komitesine gerekse Cumhurbaşkanlığına büyük görev düşüyor"
Rogers: “AB’den gelecek aşıların tedarik edilmesinde iki toplumlu sağlık teknik komitesine gerekse Cumhurbaşkanlığına büyük görev düşüyor"
Cihan’dan SMA hastası Esma için 500.000 TL’lik yardım konseri
Cihan’dan SMA hastası Esma için 500.000 TL’lik yardım konseri
Bakan Pilli: 14’ü yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti
Bakan Pilli: 14’ü yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti
LAÜ Akademisyeni Merdan, bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını anlattı
LAÜ Akademisyeni Merdan, bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını anlattı
YDP HÜKÜMETE GELMEDİ ARIKLI OFİS DEĞİŞTİRDİ
YDP HÜKÜMETE GELMEDİ ARIKLI OFİS DEĞİŞTİRDİ
KKTC'de koronavirüs bir can daha aldı!
KKTC'de koronavirüs bir can daha aldı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim