Üstel: “Posta Dairesi, 57 yıldır tarihi bir misyon üstleniyor”

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ÜSTEL: “POSTA DAİRESİ, 57 YILDIR TARİHİ BİR MİSYON ÜSTLENİYOR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Posta Dairesi'nin 57 yıldır tarihi bir misyon üstlendiğine dikkat çekerek, KKTC’den gönderilen postaların ulaştığı ülkelere Kıbrıs Türk kültürünü ve tarihini taşıdığını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, KKTC Posta Dairesi’nin kuruluşunun 57’nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, geçmişte yaşanan imkansızlıkların ve geçirilen süreçlerin unutulmaması gerektiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk postasının dünyaya açılmak açısından önemli rol üstlendiğini vurguladı.

“POSTA DAİREMİZ, TÜRKİYE PTT A.Ş. İŞBİRLİĞİ İLE DÜNYA ÇAPINDA HİZMET VEREN GÜZİDE BİR KURUMUMUZDUR”



KKTC Postası’nın ve pullarının dünyaya açıldığına değinen Üstel, “Bu durumun KKTC’yi tanımayan ve tanımak istemeyenlere örnek olması gerekir. Şöyle ki, pullarımız, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi haricindeki tüm dünya ülkeleri tarafından tanınmaktadır” dedi.

Üstel, posta tarihinin aynı zamanda toplumların da tarihini yansıttığına dikkat çekerek, Posta Dairesi'nin 57 yıldır Kıbrıslı Türklerin haberleşme ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Bakan Üstel, bu hizmetleri Posta Dairesi'nin kuruluşundan bu yana büyük özveriyle sunan, emek veren tüm posta görevlilerini kutladı ve teşekkürlerini iletti.