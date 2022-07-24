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Üstel: “Piyango biletlerinde hatalı görsel kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı”
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Üstel: “Piyango biletlerinde hatalı görsel kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı”

24 Temmuz 2022 Pazar 13:00
Üstel: “Piyango biletlerinde hatalı görsel kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı”

Başbakan Ünal Üstel, Devlet Piyangosu biletlerinde hatalı görsel kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve görevden alma dahil sorumlularla ilgili her türlü yasal işlemin yapılacağını bildirdi.

Başbakan Üstel, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli halkalarından biri olan şanlı Erenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeni ile hazırlanan Devlet Piyangosu biletlerinde kullanılan hatalı görselle ilgili gereğinin her ne ise yapılacağını vurguladı.

“Böyle bir hatanın kabul edilemeceğine” vurgu yapan Başbakan Üstel, “Sorumlular hesap verecek. Görevden alma dahil ne gerekiyorsa yapılacak. Yapılan hata kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“Comment Grafik” firmasında basılan biletlerle ilgili Devlet Piyangosu biriminde gerekli soruşturma yapılırken, böyle bir hatanın bir daha yapılmaması için de tedbirlerin alınacağını belirten Başbakan Üstel, devlet kurumlarında sorumluluk alanların görevlerini layıkıyla yapmamaları halinde yasal mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını ve bu konularda kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 24.07.2022 13:28
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